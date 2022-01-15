旺角山東街洗衣店起火　燒着枕頭床單

撰文：凌逸德
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今（15日）晨10時許，旺角山東街48號一間自助式24小時運作的洗衣店，突然起火冒煙，消防接報到場將火撲熄，初步懷疑洗衣機短路引起火警，燒着枕頭及床單，事件中無人受傷。

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