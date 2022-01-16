青衣老翁昏迷在家　送院搶救不治

撰文：楊嘉朗
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今（16日）晨10時許，青衣長安邨安泊樓一名81歲老翁，被家人揭發昏迷不醒，於是報警，由救護車送院搶救，惜告不治，稍後將安排驗屍確定死因。

安泊樓一名長者在家昏迷，送院不治。（楊嘉朗攝）
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