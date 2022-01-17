西貢爭走私地盤械鬥警再拘12人　新義安傻霖水房肥威頭馬同落網

西貢昨（16日）凌晨發生追車打鬥案，兩黑幫派系新義安、水房人馬疑因走私活動爭奪地盤利益，在街頭械鬥後上演飛車追逐戰，其間更發生追撞事件，結果7人當場就擒。警方經進一步調查後，昨日再拘捕多12人，包括新義安傻霖的頭馬綽號「飛雲」和水房肥威的頭馬綽號「小炳」，令同案至今被捕人數增至19人。警方強調會繼續追緝更多涉案人士，包括傻霖及肥威。



被捕人士包括18男1女（介乎16至64歲），大部份人有黑社會背景，他們涉嫌聚眾毆鬥；其中27歲姓馬女子及４名男子（22至31歲）同時涉嫌危險駕駛。警方東九龍總區刑事部（行政及支援）警司張嘉豪，今（17日）下午在記者會簡介案件表示，根據警方調查，一個活躍於新界北的黑幫走私集團，由於最近受警方大舉打擊走私活動影響，導致該集團急於找尋新地點繼續進行走私。消息指，落網的傻霖頭馬綽號「飛雲」姓葉（22歲），是跟隨新義安派系「潺仔強」的徒孫，至於水房肥威派系被捕的頭馬綽號「小炳」38歲姓李，則是元老高佬發的徒孫。

情報顯示，該集團欲在西貢沿岸作走私活動，並選擇於上周六（15日）晚上在西貢市中心碼頭進行非法走私活動，引致另一批活躍於西貢市中心黑幫人士不滿，觸發事件。警方東九龍總區刑事部聯同有組織罪案及三合會調查科（O記）、新界北總區刑事部及九龍東總區三合會調查科採取聯合行動，共拘捕19 人，案件仍在調查，會繼續拘捕其他涉案人士。

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據了解，屯門三聖邨新義安頭目「傻霖」（16日）凌晨「吹雞」入西貢，與盤踞當地的黑幫「水房」前坐館肥威人馬「講數」，未料到對方早有準備，安排10多名惡漢候命，雙方談判破裂後，群煞即衝出追打。新義安人馬勢孤力薄，急忙登車逃去，陀地見狀亦駕車高速追撞對方的車輛。網上影片可見，在西貢宜春街及灣景街交界有10多人在馬路及行人路狂奔，又將垃圾桶掟出馬路，更有人駕車追撞其他車輛，情況混亂，後來眾人向西貢街市方向跑去。

當日凌晨2時許，警方接報指，西貢宜春街及萬年街交界多人打鬥，部分人手持懷疑鐵通物體，又將垃圾桶推到行車路，有人其後登車逃去。其中一輛私家車駛至西貢公路向九龍方向近南邊圍迴旋處時，懷疑被另外兩架私家車追撞。警方經深入調查後，至今共拘捕19名男女。

消息稱，案中涉及黑幫「新義安」及「水房」的走私生意糾紛。活躍於屯門三聖邨的黑幫「新義安」遭屯門警區嚴打，搜獲及充公價值數千萬元大飛和五十多個外舷機，並在水警嚴格監控屯門一帶水路下，走私生意深受打擊，遂將走私路線遷移至西貢水域，卻因而觸怒盤踞當地的黑幫「水房」勢力。案發當晚雙方相約在西貢「講數」，詎料西貢陀地早有埋伏，當一言不合，群煞即蜂擁而出，更駕車狂飆追撞，最終新義安人馬猛虎不及地頭蟲，敗退而回。