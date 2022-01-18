海關打擊冒牌貨　檢千萬元假貨拘3人　包括網傳被插贓嫁禍印裔漢

海關於1月7日至14日，一連八日打擊本地或跨境的冒牌物品轉運活動，行動中檢獲共2.7萬件懷疑冒牌貨物，估計市值超過1,000萬元，並拘捕2男1女，包括早前聲稱在深水埗被插贓嫁禍的34歲印度漢。海關進一步解釋當日是透過監控派遞方式，由葵涌一間物流公司追蹤至深水埗再作出拘捕行動。其餘兩名被捕人為營運網店的女店主及貨車男司機。

海關檢獲冒牌波鞋、手袋及手錶等貨物，有關貨物會透過網上轉售、運送至本地市場或轉運至外國圖利，人員發現有貨物售價為低於正價一成，亦有貨物與正價相若。海關指案件仍在調查中，呼籲市民應光顧信譽良好的商戶。



海關版權及商標跨境調查組高級督察梁文聰表示，人員根據情報分析，分別鎖定多間位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，突擊搜查時檢獲2.6萬件懷疑冒牌貨物，估計市值約940萬元。之後海關發現有貨物會被運至本港的快遞，其餘會出口至海外國家。至今月12日，人員於葵涌檢獲10對懷疑冒牌波鞋及2個手袋的包裹，並前往荔枝角一個工廈單位採取行動，搗破一個儲存冒牌波鞋及衣服的倉庫和加工中心，當時檢獲470件冒牌貨及一批包裝工具，並拘捕一名31歲收貨的涉案女子。

營運網店銷售冒牌貨 海關拘一女子

據海關調查所知，被捕女子營運一個網店向市民銷售，營運約1至2個月時間，她於不同地方採購冒牌貨品，而貨品會運到不同的物流公司作集運，再送到荔枝角儲存及加工中心，繼而透過本地速遞予客戶，有關貨物售價為港幣800元至2,000元，與正貨價錢相若，最貴的冒牌貨物為一對約值2,000元的波鞋。據了解，有手袋及手錶的質素相對參差，有貨物售價是低於正價的一成，不法之徒更會加工冒牌貨如補色及重新包裝等。

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海關檢冒牌貨物包裹 搗深水埗流動攤檔拘一收貨男

早前，海關喬裝送貨員拘涉售冒牌手袋的34歲印度漢，被途人批插贓嫁禍。海關在記者會上進一步講解，海關於1月14日在葵涌一物流公司檢獲一個載有5個冒牌手袋的包裹，人員透過監控派遞行動，將包裹被送至深水埗一個地址，並搗破一個售賣冒牌物品的流動攤檔，進一步檢獲89件冒牌貨，估計市價4萬元，海關即場拘捕一名懷疑輸入及售賣冒牌物品的34歲收貨男子。

另外於1月10日透過風險評估，於深圳灣管制站截查一輛入境貨車，於車上檢500件冒牌波鞋，估計市值約20萬元，並拘捕60歲男司機。梁文聰指，有消費者或不知道自己購入冒牌貨品，貨物的來源及是否有集團操縱仍需調查。海關指所有被捕人士已獲保釋候查，並呼籲市民應選擇信譽良好的商店，如有懷疑應向商標持有人查詢，並提醒店舖小心地選擇出售的貨物。

網傳拘插贓嫁禍涉售冒牌手袋印裔漢 海關澄清絕無此事

