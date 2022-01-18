長洲5歲女童墮斃｜警加強打擊電動車　截違規單車拘一男

電動車意外時有發生，周日（16日）長洲更發生罕見奪命意外，56歲姓梁男子在寓所對開停泊電動三輪車後搬貨期間，在車斗上的5歲外孫女墮地，頭部重創不治。事件再令人關注電動車安全，警方長洲分區特遣隊人員今日（18日）在區內執法，其間發現一名男子疑非法駕駛電動可移動工具，經調查後將他拘捕，並扣查涉事電動單車。



警方扣查涉事電動單車。(警方圖片)

事發於今日下午約4時45分，長洲分區特遣隊人員在中興海傍街與中興街交界發現一名男子，懷疑非法駕駛電動可移動工具，遂上前截查。經初步調查後，人員拘捕該名23歲姓關本地男子，「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。

行動中，人員扣查該部涉事的懷疑電動單車，並將稍後作檢驗。被捕人其後已獲准保釋等候查，須於2月中旬向警方報到。

周日長洲發生涉電動車罕見奪命意外↓

根據警方統計，長洲分區於2019年至2021年11月就違規電動車輛，共發出18張告票及拘捕31人，同樣涉及相關罪行。警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續加強執法行動，以保障市民安全，警方呼籲市民切勿以身試法。