澳門女子接詐騙電話　七個銀行戶口被轉走$1400萬　港澳警拘3男女

澳門一名女子去年接獲假冒內地官員詐騙電話，訛稱她涉及內地洗黑錢案，她按指示交出澳門銀行戶口登入資料作調查，其後發現戶口共約1400萬元款被轉走。澳門司警調查發現騙款被轉往澳門銀行戶口後，再被轉帳至本港銀行戶口。本港警方追查發現最少兩個本地戶口曾接收及處理共1180萬元騙款，昨日拘捕兩名本地男子，涉嫌洗黑錢；澳門司警同日拘捕一名澳門女子，三名被捕人士為分別為兩地涉案戶口持有人。



警方商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，受害人向騙徒透露自己7個內地銀行資料，而騙款先後被轉帳至5個澳門戶口，其後轉帳至最少2個香港戶口。（黃偉民攝）

警方早前接獲澳門司警提供的情報，指一名居於澳門的女受害人於去年9月接獲假冒內地官員錄音詐騙電話，訛稱受害人涉及內地多宗洗黑錢案件，被內地通緝，受害人按指示將自己多個澳門銀行戶口及登入密碼交予騙徒作調查用途，及後受害人發現戶口內共約1400萬元款項被轉走，於是報警。

澳門司警調查發現受害人戶口的1400萬元款項先後被轉往澳門多個銀行戶口，再被分散轉往香港銀行戶口。警方接報作出調查，於昨日（19日）以洗黑錢罪名，分別在秀茂坪和落馬洲拘捕兩名27歲姓甄及68歲姓洪本地男子，他們為涉案香港銀行戶口持有人，戶口用作接收及處理騙款約1180萬元，他們分別報稱為大學生及無業；同日澳門司警在澳門拘捕一名21歲女子，其澳門銀行戶口用作接收騙款，並轉帳至香港銀行戶口。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，受害人向騙徒透露自己七個銀行戶口資料，而騙款先後被轉帳至五個澳門戶口，其後轉帳至最少兩個香港戶口。香港銀行戶口於去年11月至本月初接收最多騙款，目前大部分騙款已流出，目前未有騙款被凍結，警方會繼續作資金流向分析，調查是否仍有其他人涉案。行動中，人員檢獲多部手提電話及多張銀行提款卡。

騙徒除利用不同藉口誘騙受害人匯款至不明戶口外，亦會要求受害人開設銀行戶口，或交出現有銀行戶口資料及密碼，訛稱作調查用途，騙徒隨後會進行洗黑錢活動，以增加警方調查難度。警方強調，在任何情況之下，執法者不會要求市民作出任可匯款至不明來歷戶口或提交登入密碼。