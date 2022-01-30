元朗南邊圍村長車內猝死　父親為「元朗賭王」　家人鄉紳感難過

元朗昨日(29日)發生司機猝死事件，一輛私家車停泊在教育路路邊，被途人發現司機昏迷車內，救出送院後證實不治。死者陳禮喜（68歲）為南邊圍村長，生前熱愛足球及體育活動，對人和藹可親，其死訊於村民及鄉紳圈子中傳開，有認識死者的鄉紳慨嘆：「佢（陳禮喜）大大隻，冇諗過咁樣就走咗」。陳妻接受《香港01》查詢時表示，丈夫有胃酸倒流問題，沒想到與心肌問題有關。



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死者陳禮喜，綽號「細鬼」，陳氏原本是馬田村原居民，上兩代才遷入南邊圍落戶，陳禮喜平易近人，樂善好施，深獲村民愛戴，多次當選村長。據了解，陳禮喜家世顯赫，父親陳富（痘皮富）早年經營牌九賭檔，有「元朗賭王」之稱，身家豐厚，家族在元朗市中心擁有多間商舖，陳禮喜靠經營地產及收租維生。

陳妻表示，事件來得十分突然，初步相信與心臟問題有關。她透露丈夫生前有胃酸倒流，一直以為是胃病，沒想到與心肌問題有關。其子又說，由於事出突發，待農曆新年過後才處理身後事，並與鄉議局商討補選村長問題。

陳禮喜生前代步的寶馬私家車。（蔡正邦攝）

陳生前愛好杯中物，珍藏不少名貴洋酒，喜歡足球及體育活動，並身體力行支持體育活動，其fb曾上載元朗足球隊奪銀牌冠軍慶功的相片。據一名熟悉死者的鄉紳表示，每星期都會約陳禮喜飲茶，在他心目中，陳禮喜為人慷慨，熱心幫人，昨天他們手機群組傳出死訊，他大為愕然，「佢大大隻，無病無痛，冇諗過咁樣就走咗 」，據他所知，陳每天早上都會駕車出元朗，懷疑他駕車途中突感不適，停在路邊休息，殊料一睡不起，「阿鬼早年先娶新袍，個仔都已經出身，可以安享晚年，點知臨近歲晚就走咗」。

醫生指胃酸倒流不應掉以輕心

心臟科專科醫生何鴻光表示，胃酸倒流未必一定與胃病有關，其中一個可能性是心臟出問題，由於相對罕見，連醫生也易走漏眼，以為普通胃病，所以建議患者不應掉以輕心，應做詳細身體檢查，了解胃酸倒流是否與其他器官有關。

事發於昨（29日）晨10時34分，一輛私家車停泊在教育路3至7號富好大樓對開，途人發現陳面色灰白，昏迷車內，於是報警。事主其後獲救出，惟當時已無呼吸脈搏，送院搶救後證實不治，不排除病發猝死，惟真正死因有待剖屍確定。