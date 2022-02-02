東龍島意外｜專家：事發時風力達3號風球　不應胡亂下水拯救同伴

昨日（1日）年初一下午，一家三口到東龍島遠足，詎料期間22歲女兒在東龍島石刻岸邊墮海，71歲繼父情急下水拯救，最終兩人被水警輪在白崖附近救起，惟父死女傷。有攀山拯救專家表示，昨日東龍島風高浪急，而且有6級陣風，風力達3號風球級別，容易掀起巨浪。他又提醒，若有同行人不幸落水，也不應胡亂下水拯救。



應先保障自身安全才落海救人

梁念豪指，根據天文台資料，東龍島昨日(1日)吹東北風，有6級陣風，風力達3號風球級別，海面容易產生接近一米高的湧浪，拍打岸邊，牽扯岸邊途人落水。梁提醒行山客不應在岸邊、危險地方拍照。若有同伴不幸落水，也不應胡亂下水拯救，即使那位是摯親的親人，應首先保障自身安全，自身有否具備拯溺技巧，是否熟諳水性、有沒有工具器材，例如繩子及救生衣。加上，近日天氣寒冷，昨日只有12度低溫，若在水中漂浮一段時間，容易會因低溫症而喪命。

梁念豪提醒東龍島佛堂門碼頭附近的石灘，也是一個危險的景點，該處位於東龍炮台特別地區內，附近地標有東龍洲噴水岩。由於景色壯麗，岸邊波濤洶湧，掀起大浪，因此吸引不少電影到那兒取景。島上另一熱門景點是白崖，梁表示，前往白崖的行山路線難度高，由碼頭步行至白崖，需時一至兩小時，期間需要攀爬，不適合缺乏經驗的初學者前行。他續解說，白崖表面佈滿白色油漆，並非天然景貌，而是人為而成，附近有一個訊號塔，發射訊號，作用為提醒從菲律賓南海抵達本港海域的飛機和船隻。

意外事發於年初一（1日）下午，一家三口到東龍島遠足，期間行至石刻附近，姓朱22歲女兒在岸邊拍攝風景時，疑被巨浪擊中墮海，其姓王71歲繼父情急下跳海救女，不料繼父溺水，兩人在離岸約40米海面載浮載沉，父女被救起後。女兒清醒無大礙，惟繼父不省人事，最終證實不治。