天水圍私家車撞兩車逃　19歲無牌男被起訴　同齡車主涉教唆同被捕

警方指，新界北總區交通部人員，於2月9日晚上約8時27分，在天水圍一帶巡查，其間發現一輛私家車沿天水圍天影路往流浮山方向超速行駛，遂上前截查，惟該私家車未有停下，並加速穿梭於一輛私家車及一輛輕型貨車之間，撞向兩車後未有顧及當時的交通燈號逃去。事件中沒有人受傷。



新界北總區交通部接手調查案件，經初步調查，昨日（2月10日）上午在元朗區以涉嫌「超速駕駛」、「危險駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有在二十四小時內報警」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」等罪名，拘捕該名19歲姓鄺涉案男司機。

另一名19歲姓秦男子，則懷疑把涉案私家車借予該名姓鄺朋友駕駛，涉嫌「協助及教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助及教唆他人駕駛時沒有有效駕駛執照」等罪名被捕。

該名姓鄺被捕男司機已被暫控各一項「超速駕駛」、「危險駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有在二十四小時內報警」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」等共9項控罪，案件將於今日（2月11日）在粉嶺裁判法院提堂；另一名姓秦被捕男子則已獲准保䆁候查，須於3月下旬向警方報到。

警方呼籲，任何市民如有相關資料提供，請致電3661-3800與新界北總區交通部聯絡。

根據香港法例，「危險駕駛」一經定罪，最高可被判監3年及罰款25, 000 元。