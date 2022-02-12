01獨家｜4歲童疑染新冠猝死　鄰居女童曾結伴玩耍　家長急帶檢測

元朗大棠路南坑村一名4歲姓黃男童周五（11日）凌晨猝死，消息指該男童日前開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性，病毒量高，預料為本港首名染疫死亡兒童。消息傳出後，全城震驚，元朗區內不少家長感到擔心。今早（12日）元朗市東社區會堂的檢測中心，家長帶同子女到場檢測人數明顯較往日多，部份更表示正考慮小朋友是否要打疫苗針。

其中一名排隊市民張小姐顯得焦慮不安，她向《香港01》透露，她們一家住在猝死的4歲童對面，5歲女兒周二(8日)曾與黃童一齊玩過，聽到對方疑染新冠猝死消息後，家人十分擔心，今日(12日)早上夫婦立即帶同女兒到來檢測中心做檢測，她又稱仍在考慮緊會否打針。

而黃童居住的元朗大棠路南坑村村屋寓所，今早仍然重門深鎖，單位有部份窗戶打開，早上約10時，有食環署外判清潔工到場消毒。有村民指目前接受家居隔離。就事件《香港01》已向衞生署查詢。



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昨晚傳出4歲男童染新冠猝死消息後，全城關注，很多家長均表示擔心子女健康，今早（12日）8時許，元朗市東社區會堂的檢測中心已有約400人排隊，與近日排隊情況不同的，是有更多一家數口出現，小朋友明顯多。

蔡先生及妻子帶同9歲兒子到場檢測，他們於早上9時10分開始排隊，預計排隊需半小時。蔡透露今次是第一次做檢查，因為其公司有其他人屬某個確診群組，因此自發來做檢測。他認為，目前病毒傳播嚴峻，「雖然做咗檢測唔一定代表冇事，可能做完果兩三日情況又會唔同咗，但係做完就求咗個安心。」蔡又指，知悉昨有4歲男童猝死後感到擔心，考慮安排兒子打針，「要睇吓政府嘅措施，諗住幫佢打復必泰。」

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另一名排隊市民崔先生指，他育有一名9歲兒子，因為他們稍後要返回深圳，所以今日就帶同兒子做檢測，他指有聽過4歲男童猝死的新聞，並指自己不太擔心，未幫兒子預約打針，「會等佢哋返到去深圳等學校安排打針，平時冇咩事都唔會同佢出街，所以都唔算太擔心。」

麥小姐指她有3個小朋友，分別3歲女兒，6歲及10歲兒子，她坦言不太擔心，日後會再小心點，目前未有安排小朋友打針，因為少許擔心有副作用，「而家小朋友都係停課同埋Online上堂。」元朗大棠路南坑村陳先生表示，今早才接獲有關的消息，他指目前疫情在香港擴散，他指村內衛生情況頗佳。

元朗大棠路南坑村一名4歲男童在村屋寓所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。消息指，該男童周三（9日）已開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性。（翁鈺輝攝）

博愛醫院：搶救時男童曾注射強心藥 樣本呈初步陽性

消息指，該男童死後為他抽取的鼻咽分泌物對病毒呈陽性，Ct值為20，亦即病毒量高。他自本周三（9日）開始發燒，今日凌晨曾嘔吐，至半夜3時半被發現在屋內昏迷。博愛醫院回覆時指，一名4歲男童清晨3時半左右，經救護車送抵博愛醫院急症室，當時已經沒有呼吸心跳，醫護人員為男童搶救並注射強心藥，男童延至清晨4時16分證實不治。醫護人員為男童抽取樣本進行化驗，證實對病毒呈初步陽性。當局表示，個案已轉交死因裁判官跟進，而博愛醫院正與衛生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤。