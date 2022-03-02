將軍澳道運菜車撞穿隔音屏變廢鐵　3人受傷　司機被困近2小時獲救

將軍澳道發生嚴重車禍。今日（3月2日）凌晨約3時45分，一輛運菜的重型貨車，沿將軍澳道落斜駛往觀塘方向。途至近藍田興田邨對開時，突失控猛撼快線石壆及上方的隔音屏障，繼而衝前10米，再撞向前面石壆後始停下。由於撞擊力巨大，被撞的隔音屏障部分飛彈至對面行車線，被撞位置則穿了一個大洞。



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意外後，貨車車頭嚴重毀爛，50餘歲男司機被困於變成廢鐵的駕駛室內，消防出動坍塌搜救專隊，在變形扭曲的車頭上方架起金屬架平台，設法切割車廂營救；醫管局亦派出緊急行動醫療隊到場協助，最終在凌晨近5時半成功將司機救出，他頭部受傷、下身骨折，幸仍然清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救；另外2名跟車男工則率先獲救，他們同樣受傷，其中1人全身染血，清醒被送往聯合醫院；另1人則傷勢無礙，拒絕送院。

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現場消息稱，事發時運菜車工作已近尾聲，當時正駛往油塘最後一站，故車上仍有少量蔬菜，警方現正調查車禍原因。被撞毀的一大塊隔音屏位置則穿了一個大洞，部分飛至對面行車線，路面遺下滿地汽車零件及碎片。受車禍影響，現場交通受阻，運輸署於上午6時03分宣佈，將軍澳道（來回方向）近興田邨的部份行車線已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。