網傳私家車內沒戴口罩遭票控　警澄清非屬實

疫情下市民在公眾地方必須佩戴口罩，否則會違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），可能遭票控罰款。今日（14日）網上瘋傳一張相片，顯示警方於上周六（12日）在北角健康東街票控一名私家車司機在車內沒有佩戴口罩。不過，警方澄清有關內容並不屬實，當時票控的是一名在公眾地方沒有佩戴口罩的電單車司機。



事發於上周六，警方表示人員巡經健康東街一帶，發現一名男子正身處公眾地方，並在沒有佩戴口罩的情況下，整理一輛電單車的尾箱。因應有關違規情況，警方根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），向該名男子發出定額罰款通知書。警方又提醒電單車使用者，當其車輛行走於公路或停放在公眾地方時，司機及乘客均須遵照第599I章的規定佩戴口罩。

事件惹來網民議論紛紛，有人更關注：「私家車內算唔算私人地方先？」警方則表示，自用的私家車，一般而言，如不用作接載公眾人士或出租用途，其車廂並不是第599I章所指須佩戴口罩的公眾地方。然而，目前本港疫情嚴峻，私家車司機及乘客應盡可能佩戴口罩，以預防疾病傳播。

大律師陸偉雄稱，防疫規例的原則和精神是要防止病毒傳播，一般而言如果市民不戴口罩，在私家車內關了車窗及車門，因屬於密閉式不致傳播病毒，故私家車內可被視作私人地方。惟若市民在私家車上沒戴口罩，卻又打開車窗，可造成傳播病毒的風險，則私家車內與公眾空間無異，可構成違法。