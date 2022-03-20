珍惜生命｜粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫服務一度受阻

今（20日）早近11時半，港鐵粉嶺站1號月台，列車進入月台期間，一名男子墮軌，被困列車車底。消防員接報到場，將事主救出路軌，惟事主已明顯死亡。受事故影響，東鐵綫列車服務一度受阻。港鐵表示，閉路電視錄影片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，自行跳入路軌範圍。



東鐵綫列車服務受阻。上水往返太和站暫停服務，紅磡站往返太和站則每8分鐘一班。

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港鐵表示，今日上午約11時20分，東鐵綫一列往上水站方向列車在進入粉嶺站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。月台長亦按動緊急掣，停止其他列車進出車站。車站立刻派職員到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。

事件處理期間，東鐵綫列車服務需要作出調整，來往太和至上水站列車服務暫停，來往紅磡至太和站列車維持約8分鐘一班車。其間港鐵安排免費接駁巴士行走大埔墟站至上水站。約12時20分，事件處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

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