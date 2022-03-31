張利華發帖澄清「喝很多酒　斷晒片　自己跌破頭」　已跟警方銷案

大法官胡國興兒子胡雅倫，前日（29日）凌晨被指襲擊女朋友張利華（藝人魏駿傑前妻）被捕，今日張利華於社交平台澄清自己並無遇襲，並已銷案。消息指，張利華昨晚自行到警署銷案，警方將通知被捕人不再調查。

張利華發帖表示，周一晚在朋友家中吃飯，「喝了很多酒，斷晒片」，其間於洗手間倒，不為意頭受了傷。司機將她送回家後，剛好女友人來電，她將頭部損傷相片傳送給對方，對方以為我遇襲而報警，其後有警察到場，「我朦朦朧朧間被轉去醫院，都不知道發生了甚麼事」，直至翌日晚上才出院回家。

張利華強調，翌日從聚餐的朋友口中得知，自己醉酒跌倒，「完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙。」並指昨晚已銷案，「很抱歉事件對關心我的人造成影響，讓大家擔心了。」



張利華於社交平台澄清自己並無遇襲。

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事發於前（29日）凌晨1時許，一名姓張女子於山頂道74至76號一單位內，透過視像通話與女友人聊天，對方驚覺張女有傷痕，追問下張女聲稱遭到襲擊。警方到場後，發現女事主左前額裂傷，左腳踭、右腳和右手手指公亦有擦傷，人員遂安排救護車將她送往瑪麗醫院治理。同居的42歲姓胡男子當時離家到山頂醫院求醫，2小時後返家及被捕，調查初步顯示兩人曾因感情問題而發生爭執。據悉，被捕男子為退休法官胡國興兒子胡雅倫，他被捕後否認襲擊女友，並指女友醉酒跌到受傷，至於案中女事主，據知是前無綫藝人魏駿傑的前妻張利華。