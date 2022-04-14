美孚新邨老鼠屋｜食環夥警方持手令破門入屋　放藥餌滅鼠兩小時

美孚新邨98座一中高層單位疑變「老鼠屋」，街坊投訴單位有不少老鼠自由出入，更不時爬出窗戶沿外牆走到隔籬鄰舍，令居民飽受滋擾。食物環境衞生署人員今日（14日）下午手持法庭手令，聯同警方身穿保護衣，入屋處理鼠患，其間在單位內放置大量鼠餌。行動歷時約兩小時結束，人員最後收隊離開。



下午近2時，大批食環署人員帶備一批工具到場，包括多個老鼠籠及掃把等，準備到涉事單位處理鼠患；多名軍裝警員亦在場戒備及穿上保護工具。人員其後進入大廈到達涉事單位，惟業主不在，人員拍門沒有人應門，最後要破門入屋。現場所見，人員入屋採取執法行動期間，未見出現老鼠亂竄情況。

+ 5

大批記者在涉事單位門外採訪，惟不見鼠蹤，而單位傳出的異味並不濃烈。只見人員將單位內部分雜物先放置於單位外走廊位置，然後在單位內大量放置鼠餌，惟期間未有即場進行捕鼠行動。有人員亦手持手提攝錄機，拍攝執法情況。

行動至下午約4時半結束，人員將搬出的雜物搬回屋內，再鎖上大門及鐵閘，最後收隊離場。雖然涉事單位業主昨日（13日）在單位外的牆壁寫上大字，警告勿闖私人物業，但執法人員在單位外貼出數張通告，解釋人員獲法庭手令，授權入屋進行執法行動。據了解，通告有提及人員更換了單位門鎖，鎖匙由食環署保管，着單位業主若有需要，再向署方聯絡。

+ 2

食環署回覆《香港01》查詢表示，署方自2月中起接獲多宗投訴，指美孚新邨百老匯街98號一住宅單位內的鼠患情況，對鄰近居民構成環境衞生妨擾。該署已在該屋苑附近一帶公眾地方加強防治鼠患工作，並聯同屋苑管理人員視察屋苑範圍及提供防治鼠患的建議及資訊，包括在大廈外牆喉管加裝鼠擋及必須妥善存放垃圾等。

食環：屋內多處老鼠糞便 撿3隻老鼠屍體

署方稱，住宅單位內的清潔及滅鼠工作為有關物業的擁有人或佔用人的責任，食環署主要負責公眾地方環境衞生事宜，一般而言不會在住宅單位或私人屋苑範圍內提供滅鼠服務。惟該署在涉事單位附近多次視察，發現其妨擾情況或會對其鄰近居民構成健康危害，經多次透過大廈管理處嘗試聯絡涉事單位業主不果後，基於緊急及特殊考慮，引用《公眾衞生及市政條例》（第132章）第126條向裁判法院申請進入涉事單位調查，裁判法院今日發出授權進入處所手令。

食環署今日下午行使法庭手令進入涉事單位調查，在單位內多處發現老鼠糞便及撿獲3隻老鼠屍體，並採取措施消除該處所內的鼠患。相關防鼠及滅鼠工作會繼續進行。食環署呼籲涉事單位業主盡快與署方聯絡，以履行其清除妨擾的責任及配合食環署的相關防鼠及滅鼠工作。食環署會密切留意涉事單位情況及採取適當行動，以期盡快解決有關鼠患問題。