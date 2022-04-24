疫情封灘｜西貢清水灣二灘男子遇溺亡　事後仍有市民違規闖入

今（24日）午1時28分，西貢清水灣二灘一名姓黎（53歲）男子被發現在海中載浮載沉，兩名男子奔上將他拖上岸，惟林不省人事，泳灘救生員馬上替事主急救，最終由救護車送院治理，惜告不治。



據了解，死者在泳灘浮波以外範圍游水，其間遇溺昏迷。今天是周日假期，現場泳灘聚集不少人，救生員手持大公聲，呼籲市民切勿落水。受疫情影響，上月17日，康文署關閉全港轄下42個公眾泳灘，減低大量人群聚集增加病毒傳播風險。

不少市民違規進入沙灘 懶理救生員勸離

清水灣二灘的主要樓梯出入口都被鐵欄封上，亦貼有橫額提示市民不要進入，但仍有不少市民無視並越欄進入泳灘周圍。

沙灘上一名救生員表示，他們不斷重複廣播，該沙灘已封閉，呼籲進入泳灘的市民離開。可是他們不是執法人員，不能驅趕違規進入者，只能口頭勸喻，因此收效甚微。

01記者今日下午所見，該沙灘浮波以內範圍遊人不多，相反在浮波以外範圍的泳灘位置， 約有100人在遊玩，他們大部份在拍照、釣魚、睇風景和掘蜆等，真正落水的人不多。

身在沙灘浮波之內範圍的泳客張生表示，他以為沙灘和室內場館等康文署場地已全部開放，因此趁假日與妻子進入該沙灘休憩。他強調，他會長時間戴口罩，並堅持不下水，所以不擔心安全問題。反而他們不會前往已開放的康文署室內場館。

在浮波外圍的的林先生表示，他和家人有戴口罩，沒有下水，所以不怕發生意外。自發生遇溺事故後，曾有警員到場勸喻和驅趕已下水的泳客離開。警員離開後，泳客又重新下水。他抱怨，康文署的體育館等室內場所可以開放給市民使用，但沙灘是露天地方竟仍然被封，令人難以理解。