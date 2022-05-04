屯門內河碼頭對開海面現浮屍　證為日前墮海客貨車司機

屯門發生屍體發現案，今（4日）晨6時左右，據報有市民途經內河碼頭近屯赤入口時，發現對開海面有一具人形物體，懷疑有人遇溺。消防接報到場搜索，尋獲一名男子，惟將他救上消防船，救護車證實事主已死亡，將遺體舁至就近的消防輪碼頭，交由警方調查，證實為本周日（1日）在浩逸街跳海失蹤的姓李（44歲）客貨車司機。



事發於5月1日晚上8時許，警方接獲一名男子報案，指與胞弟在當日上午起失去聯絡。胞弟於當日晚上7時許，透過WhatsApp向親友及工友，傳送一張位於屯門浩逸街海邊的照片，並留有遺書。報案人立即趕至尋弟，惟只尋獲屬於胞弟公司的客貨車，車內空無一人，且發現一對拖鞋，懷疑他蹈海自盡，遂報警求助。警方及消防接報到場，機動部隊警員沿岸調查，而水警輪、消防船及海事處的船隻則在海上搜索，亦有消防蛙人潛入水底，但至深夜無所獲；翌日，飛行服務隊直升機亦加入空中搜索，但亦無果。

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