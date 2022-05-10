海關偵破2宗私煙案　總值約7400萬元　拘一貨車司機

海關破獲上周兩宗私煙案件，共檢獲2700萬支懷疑未完稅香煙，約值7400萬元，應課稅值約5100萬元。其中，海關於元朗截獲一輛裝有私煙的貨櫃車，並拘捕一名男司機，跟進調查後搗破一間設有控制中心、守衞森嚴的鐵皮屋儲存庫，案中共檢1700萬支私煙。海關今年至目前共檢約1.1億支私煙。



海關稅收調查第一組高級督案葉立民表示，在元朗檢獲的部分私煙箱上無任何標記，不排除不法份子企圖魚目混珠，將私煙當作正貨流入市面。（馮國良攝）

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共檢獲2700萬支私煙

海關稅收調查第一組高級督案葉立民表示，稅收調查課人員經調查後，上周三（4日）於元朗公庵路截查一輛貨櫃車，在一個40呎貨櫃內檢獲1200萬支私煙，並拘捕一名40歲中國籍男司機。跟進調查後，翌日突擊檢查公庵路一個鐵皮場，在一個20呎貨櫃內檢獲500萬支私煙。案中共檢約1700萬支未完稅香煙，共值約4600萬港元，應課稅值約3200萬港元。

私煙藏於守衛森嚴偏遠鐵皮場

葉立民稱，不法份子利用偏遠鐵皮場收藏私煙，該鐵皮場只有一條單程路可進入，附近設有兩道電閘及多部閉路電視，場內設有一間控制中心，內有電掣及螢幕，相信有人在內監視情況，守衞森嚴。初步調查顯示，該批私煙剛運到本港，準備在鐵皮屋內分拆再流入市面，由於部分私煙箱上無任何標記，不排除不法份子企圖魚目混珠，將私煙當作正貨流入市面。海關相信近日疫情放緩，市面對私煙的需求增加，不法份子乘機補充貨源，以穩定需求。

港口及海域科檢查一個由柬埔寨到港、報稱載有針織布的貨櫃，檢獲約1000萬支私煙。（馮國良攝）

此外，港口及海域科上周四透過風險管理，選取及檢查一個由柬埔寨到港，準備轉運到菲律賓、報稱載有針織布的40呎貨櫃，檢獲約1000萬支私煙。海關發現不法份子將布疋放近貨櫃門作掩飾，並採取迂迴貨運路線，企圖逃避執法。海關相信受疫情影響，全球物流鏈仍緊張，船期不穩定，私煙集團利用海運及貨櫃，一次過將大量私煙輸入本港。