網傳被截獲逾百走私貓狗將人道毀滅　愛協澄清與事實不符

水警和海關今日（19日）聯合行動中，截獲一艘懷疑走私快艇，發現136隻年幼的名種貓狗擠在狹窄的獸籠中，有如沙甸魚罐，不少幼狗幼貓因不適，在籠內哀鳴。事件曝光後，網上社交平台及通訊軟件流傳帖文，聲稱該批動物若無人領養，或於幾月內被人道毀滅。大批市民信以為真，紛紛致電協助照顧貓狗的愛護動物協會，表示有意申請領養。愛協接受《香港01》記者訪問，指有關帖文與事實不符，亦有違愛協正常程序，希望市民不要被這類謠言誤導。



愛協發言人今日（19日）指出，以往曾有照顧政府部門截獲的走私動物。因有關動物屬於案件中的證物，愛協只會負責照顧，在案件結束前，不存在領養和人道毀滅事宜。要等到有關案件完成所有法定程序後，有關政府部門會向愛協發出指示，愛協才會按指示啟動領養程序。按2020年同類案件的經驗，有關程序需時幾個月。目前該批動物仍在漁農署，未轉交愛協，現時便講領養或人道毀滅，不但言之過早，更是背離事實。

網傳相關貼文指，該批動物若無人領養，或於幾月內被人道毀滅。

網傳相關貼文指，今日被截獲的走私貓狗全部屬名種，包括短毛貓、金毛尋回犬，哥基犬和柴犬等。稱「因為唔會公開領養，以防公眾拎去賣，因為隻隻都幾萬蚊，只能喺愛協keep四個月冇人認領就全部人道毀滅，睇吓可唔可以幫到手」。有關貼文傳出後，引來大批市民關注。愛協職員今日亦接獲大批要領養這批貓狗的電話，令職員忙於解釋。