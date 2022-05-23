車Cam直擊｜黑色七人車亂切線急停轉向　63歲司機涉危駕被捕

一輛黑色七人車於本月初沿太子道東往觀塘方向行駛，其間胡亂切線，過程被其他車輛的車Cam拍下，有網民將片段放上網。警方表示高度重視案件，交由東九龍總區交通部主動跟進調查，經調查後於今日（23日）上午在牛頭角區，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名63歲姓吳男司機。被捕男子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。



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從車Cam片可見，該輛黑色七人車於本月7日下午約1時19分，沿太子道東往觀塘方向行駛，當時七人車從快線駛出連切兩線，更一度切入實線，然後騎線行駛一段時間。當七人車駛近彩虹邨時，又突然急停切實線轉入彩虹邨，導致尾隨的貨車亦立即急煞，避免撞上，情況險象環生。

警方表示留意到網上流傳一段短片，片中一輛私家車未有遵守路面標記下兩次胡亂切線，嚴重危害其他道路使用者的安全。警方高度重視案件，並由東九龍總區交通部主動跟進調查。經深入調查後，警方今日（5月23日）上午在牛頭角區以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名63歲姓吳男司機。被捕男子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。任何人在道路上危險駕駛汽車，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。