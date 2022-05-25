元州邨男遭怪漢鎖匙扑頭　後腦傷口達5厘米　傷者女兒促警緝兇

長沙灣元州邨怪男連環扑頭傷人事件，《香港01》與受害人的女兒進行電話訪問，她透露父親與兇徒互不相識，只是途經事發地點，便遭人從後疑用鑰匙扑頭，後腦慘被割出5厘米的傷口，需要縫針治理。她對施襲行徑忿忿不平，經追查後竟揭發同日疑有至少4人被襲，兇徒更疑是慣犯，她擔心日後有人持武器傷人，釀成更嚴重的血案，促警方早日緝捕兇徒歸案。



傷者賴先生的女兒，接受《香港01》電話訪問時透露，父親在醫院求醫時，她接觸到首名受害人。她引述對方指，當時他與該名兇徒因事口角，他不勝煩擾，轉身準備離開，未料到對方突然趨前跳起，猛然從後擊打其後腦，令其頓時頭破流血。他負傷追截兇徒，惟追逐時有女保安上前勸稱：「唔好追佢，傻㗎。」他始無奈離開及報警。

賴女續指，當時爸爸途經上址，目睹兩人口角的情況，不以為然，詎料兇徒襲擊完一人後未被捉住，兇徒竟向其爸爸施毒手，從後猛扑。無緣無故飛來橫禍的賴先生，後腦慘被割出長5厘米的傷口，登時血流如注。「爸爸都未反應過嚟，啪一聲，好似一揪鎖匙打落個頭度」。對方打完就跑，爸爸也追不上他，最終自行前往醫院求醫。

後來他們才知道，原來再有第三名元州邨街坊捱打，幸沒有明顯傷痕。更有街坊向她透露，兇徒懷疑離開元州邨後，改往蘇屋邨行兇，有途人慘被從後起飛腳踢跌，腰部受傷，途人只言不幸遇襲，亦沒有報警求助，但有閉路電視拍下施襲過程。

賴小姐認為事態嚴重，於網上發文提醒街坊小心，亦希望目擊者向她提供資料，竟揭發對方疑是慣犯，常有街坊無故遇襲，「男又打、女又打」、「帶住小朋友都照打」；她亦向邨內保安查詢，對方坦言「見過好多次（打人），但冇今日咁嚴重」。綜合她收集得來的資料，懷疑兇徒是元州邨居民，為身材高大的年輕男子，主要於傍晚5至6時出沒，隨機從後傷人，過往多以手或腳施襲，擔心「佢下次用埋武器就更嚴重。」

她對事件猶有餘悸，對邨內治安感憂心，街坊亦人心惶惶，恐會飛來橫禍。她已叮囑家人「落樓要保持警剔」，但亦明言從後襲擊防不勝防，只希望警方早日作出拘捕，「唔好畀佢危害其他人」，亦盼望管理公司及區議員關注事件。