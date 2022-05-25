元州邨隨機扑頭案｜疑犯25小時內襲擊4街坊　互不認識動機待查

長沙灣元州邨現隨機襲擊案，昨日(24日)一名中年男子在邨內用硬物扑途人頭，導致多人受傷。疑兇今午（25日）終在元州邨落網，警方指，過去兩日 (23日及24日) 接獲多宗報案，有４名男受害人（年齡介乎47至75歲），先後於長沙灣元州邨被人用硬物，疑與今日被捕男子有關，調查發現被捕疑犯與所有受害人均為不相識，暫未知行兇的動機。



深水埗警區情報組主管女偵緝督察鍾嘉萍交代案件。（林朗天攝）

深水埗警區情報組主管女偵緝督察鍾嘉萍今日（25日）傍晚表示，周一(23日)下午４時半，兩名男街坊於元州邨元慧樓對開聊天期間，遭一名男子用玻璃樽迎面襲擊，再向他們拳打腳踢，兩名男傷者頭部受傷。事隔一日，周二（24日 ）傍晚5時半，另一男街坊途經元健樓時，懷疑因佩戴口罩問題與疑兇爭執，街坊離開時，遭疑兇從後用硬物襲擊，疑犯見狀逃跑，沿途再向另一男子以同樣方式施襲。

警方經調查後，翻查事發一帶的閉路電視，確認兩宗案件由同一疑犯所為，遂鎖定一名44歲姓蕭無業男子，並於元洲邨寓所拘捕他。他涉嫌「傷人」罪。深水埗警區重案組跟進案件，行動中，警方檢獲被捕男子犯案時的穿著的衣物、鞋子。

警方嚴重讉責有關暴力行為，重申任何人若干犯第212章《侵害人身罪條例》第17條「有意圖而傷人」罪，最高刑罰可判處終身監禁。