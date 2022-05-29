荃灣梨木樹邨老翁家中昏迷　證實不治

撰文：凌逸德
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今（29日）午12時許，梨木樹邨楊樹樓一名保安報案，指上址有住戶在家暈倒，要求警方協助。警方及救護員到場後，證實老翁已死亡，屍體由仵工移走，致死原因有待驗屍確定。

有人昏迷
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