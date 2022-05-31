網上瘋傳呵斥2歲女童　涉事中心致歉　行為治療師已被終止合作

女導師喝罵幼童短片網上瘋傳，片中的女導師多次喝罵年幼的女童，女童被嚇至大哭，女童更被獨留房內，引人不滿。涉事的善思成長發展中心發聲明，指看過相關影片後對涉事女導師態度「相當驚訝」，已終止合作，並就事件向受影響的家長、小朋友、廣大市民及業界深表致歉。



聲明提到，涉事女導師姓黃，本月11日獲善思成長發展中心聘任行為治療師，根據黃提交的履歷資料，她擁有合資格行為治療師牌照（BCBA)，擁有6年相關經驗，曾有負責教統局教育項目的經驗。

善思成長發展中心就事件發出聲明。

聲稱又指：「因為黃老師和本中心是合作模式的關係，所以本中心負責人於課程的首兩堂會進行觀課監察。而於首兩堂觀課中，黃老師的教學模式符合本中心的教學理念，以溫和及耐心引導的手法教導小朋友，所以於第三堂後，黃老師便正式擔任本中心的正式導師。」

今次事件中的家庭於本月2日與善思成長發展中心接洽，參與綜合訓練課程，由前任導師教導了5堂課程，之後由於前任導師的離職，本月12日通知家長會由今次事件中的黃接手任教。在家長知悉下，參與了ABA密集課堂，其後的三次課堂均順利完成。

事發於本月24日，當日女童如常到中心上堂，離開時，女童的父親向黃詢問女童哭鬧原因，黃用了15分鐘與家長講解整個課堂的過程，再提供一些家中訓練，然後家長便離開中心。

同日，女童母親聯絡中心，想清楚了解女兒哭鬧過程及原因，中心立刻為她安排需要的資訊。之後，分別以電話及WhatsApp聯繫了大約10次，當中中心盡力配合家長想要的課堂片段及極力要求黃配合家長的質詢，可惜黃不同意及不想配合中心和家長的溝通，及解釋已向香港心理學會尋求專業意見，認為個人做法恰當。因此，中心於本月30日終止與黃老師一切的合作關係。

中心創辦人身為服務了多個家庭的言語治療師，看了相關片段後，心情非常沉重，雖然沒有肢體上的接觸，但對黃的態度，亦覺得非常驚訝，黃的表現與觀課期間有很大的落差。所以再一次與受影響的家庭和小朋友致歉，希望日後在合作導師的安排上執行雙導師上課制度，及邀請家長一起上堂，加強在人力資源管理上的改善。