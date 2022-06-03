大嶼山遇溺兩死│沙洲陸橋暗藏殺機　村民：唔清楚潮汐漲退好危險

大嶼山欣澳兩死遇溺慘劇，暴露長索島與鹿頸村之間一條「港版天使之路」的連島沙洲陸橋暗藏殺機，遊人掌握不好潮汐時間，一旦大潮來襲，隨時踏上「死亡之路」。《香港01》記者今（3日）晨重返現場，疑受天雨影響，未見太多遊人，有鹿頸村村民表示，遊人行沙洲陸橋一定要知道潮汐時間，胡亂前往如同玩命，極易被急流捲走。



村民張先生表示，居住鹿頸村50多年，遊人行沙洲陸橋遇溺事件過往發生過三數宗，最主要原因是沒有準備，不知道潮漲潮退問題，大潮湧至被困海中，甚至捲走溺水。他稱，另一個隱患是有遠洋貨船經過，掀起巨浪，沖走行走沙洲人士：「果個位（連島沙洲）係比較危險，有潮水湧過來」。

遊人偉仔表示，平日喜歡行山，今次特來探路，看看長索島與鹿頸村環境，怎樣可以走過對面海灘，據他所知，現場潮汐漲退的水深可相差一米，提醒新手不要貿然走過去，一定要做好準備，包括了解潮汐漲退時間、帶備防滑鞋及手套等裝備。

潮退時沙洲陸橋清晰可見。（資料圖片）

昨（2日）中午12時許，4歲姓何男子及42歲姓麥女子於欣澳對開長索島，疑麥女嬉水期間遇溺求救，同行何男下水救人，結果一同溺水死亡。