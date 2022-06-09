警檢$610萬K仔拘3人 　揭兩少年玩手遊被招攬 　收數千元參與販毒

警方拘捕三名本地男子涉嫌「販毒」及「串謀販毒」，其中包括兩名分別16及17歲的青少年，部分人有黑社會背景。警方指兩名青少年收取數千元報酬，一人負責運送毒品，另一人則負責提供單位作毒品包裝分銷中心之用。



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警方根據情報，前日（7日）晚上在深水埗蘇屋邨截查一名報稱任職侍應的17歲周姓男子，在其身上搜獲11包共2.8公斤俗稱「K仔」氯胺酮，隨即以「販毒」罪拘捕該名男子，並到其公屋單位搜屋，再搜出7.7公斤氯胺酮，一共檢獲10.5公斤氯胺酮，市值約610萬元。

針對此販毒集團，警方經過深入調查後，今日（9日）凌晨在葵涌一間酒店再拘捕兩名男子，分別為一名22歲主腦及一名16歲助手，二人均報稱無業，涉嫌「串謀販毒」被捕。三人現正被扣留調查。警方調查相信其中一名青少年透過手機遊戲認識主腦，繼而被招攬參與販毒活動。兩名青少年收取數千元報酬，一人負責運送毒品，另一人負責提供單位。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方留意到販毒被捕人士有年輕化趨勢，相信販毒集團利用年青人「搵快錢」心態利誘他們犯案，今年首季已經有4名13歲學生因販毒被捕，情況令人擔憂。薜子劼表示暑假臨近，警方會預防及打擊青少年犯罪，呼籲年青人勿因搵快錢鋌而走險，以此案為例，販運過10公斤的氯胺酮，量刑起點14年起跳，「青少年販運咁多毒品只係收取數千元報酬，但佢哋面臨嘅可能係失去超過14年青春。」