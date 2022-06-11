警連搗多區非法場所　85人被捕　多人同時被罰款

警方於多處搗破非法場所。其中旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課以及西九龍機動部隊，一連兩日（9至10日）展開代號「疾響（DASHREBOUND）」行動，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動，共巡查區內11個住宅及商業單位，搗破5個非法釣魚機賭場、2個賣淫場所、2個毒窟及2個色情光碟分銷中心；同時搜查11個間遊戲機中心、網吧、桌球室、酒吧、夜總會及餐飲處所。



行動中，40男10女（27至72歲）分涉「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」及「經營毒窟」、「管有攻擊性武器」、「管有淫褻物品以供發布」、「傷人」及「未能出示身份證明文件」被捕；其中22男6女同涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、另外4男亦涉違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），均被罰款。警方檢獲26部賭博用釣魚機、約2萬元賭款、1支伸縮棍、約8,300隻市值約25萬港元色情光碟及總值7.3萬元懷疑毒品。

另外，昨日黃大仙警區特別職務隊展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）」行動，在牛池灣金池徑一單位及新蒲崗崇齡街20至34A號一單位，分別搗破懷疑百家樂賭檔及非法麻雀賭場，檢獲百家樂賭枱、麻雀枱、逾10萬元賭款、面值約130萬元的籌碼及一批賭具等。

行動中，百家樂賭檔1名57歲女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；2名分別53及41歲女子則涉「協助經營賭博場所」被捕；6男18女（35至76歲）涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同涉違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。而麻雀賭場1名姓盧（55歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；2男2女（37至74歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。麻雀檔的被捕男女均獲保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

而深水埗警區特別職務隊昨午派員喬裝顧客，在福榮街一單位搗破懷疑無牌按摩院，檢獲一批按摩床、按摩油及毛巾等證物，並拘捕3名本地女子（47至57歲），她們涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」，正被扣查。