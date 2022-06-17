屯門公路車禍1死3傷　旅巴司機疑站車頭遭撞斃　九巴司機危駕被捕

屯門公路今晨（17日）發生奪命車禍。事發於上午近10時，一輛九巴沿屯門公路往屯門方向行駛，至近黃金海岸酒店對開位置時，疑收掣不及猛撼前面一輛旅遊巴，旅遊巴車尾被撞開大洞，損毀嚴重；巴士擋風玻璃爆裂。事故中共4人受傷，包括兩名男司機（39及64歲）及兩名女乘客（48及58歲），由救護車送院治理，其中姓張（64歲）旅遊巴司機頭傷清醒，惟送院後情況急轉直下，終不幸離世。意外原因仍待調查。

據悉，事發時旅遊巴停泊路肩，張下車後站在車頭附近，其間九巴駛至，收掣不及撞向旅遊巴的右邊車尾，張疑因此被波及及受傷。九巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。



警方表示，上午約9時58分，一名39歲姓謝男子駕駛一輛巴士沿屯門公路往屯門方向行駛，當駛近黃金海岸時，據報與一輛正停泊在路肩的私營小巴相撞。該名64歲男私營小巴司機頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理，惟於中午12時08分證實死亡。

而該名巴士司機頸部受傷，私營小巴內兩名分別為48歲姓蘇及58歲姓劉的女乘客則手部及腳部受傷，全部清醒送往屯門醫院治理。該名39歲姓謝巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。