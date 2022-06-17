大圍藥房售冒牌藥「久咳丸」　海關拘40歲男銷售員

海關指早前接獲市民舉報，指於大圍一間藥房涉嫌使用不良營銷手法，銷售一款冒牌影射藥物「久咳丸」。今日（17日）海關採取行動，拘捕一名40歲藥房男銷售員，海關於店內檢獲影射藥物，該藥物與正貨的包裝設計、外觀及名稱非常相似，檢獲28樽有關影射藥物，總值約1千元。



海關版權及商標調查科、不良營商手法調查組高級督察曾凱婷指，檢獲的藥物有60粒及600粒裝，60粒售25元、600粒裝售168元，而正貨只有60粒裝的規格，正貨每樽售25元至30元。海關指案件仍在調查中，被捕人士獲准保釋候查。海關指有不良商戶，知道市民想購買知名品牌的藥品，銷售員會以相似包裝設計、外觀及名稱的產品出售，如果消費者有懷疑，店員會訛稱這是新包裝及設計。據了解，海關會將有關影射藥物轉交相關部門檢驗。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。