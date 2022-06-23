無業漢指12歲女童整爛韆鞦　誘騙到公園殘廁非禮　警查天眼拘色狼

大角咀櫻桃街公園一名12歲女童，遭中年漢騙到殘廁非禮。上周六（18日）該女童於公園耍樂時，被一名陌生男子指控她破壞公園韆鞦，要求她到管理處解釋。途中男子露出狼相，將女童帶到殘廁非禮，女童忍辱近數分鐘，成功逃去及報警。警方經調查後，至昨（22日）拘捕涉案56歲姓蘇男子，警方調查後相信他不認識受害女童，懷疑於街上隨機找目標犯案。呼籲家長及其小朋友，如果遭遇上述類似事件，立即與警方聯絡。



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旺角警區刑事調查隊第9隊案件主管譚嘉豪督察，今（23日）早上交代案情指，警方於昨日（22日）拘捕一名56歲姓蘇本地男子，他涉嫌於上周六（18日）在大角咀櫻桃街公園非禮一名女童。警方於上周六接獲報案指，一名12歲女童於櫻桃街公園遊玩時，突然有一名男子接近她，並稱女童破壞公園內一個韆鞦，要求她到管理處解釋事件。

當時女童相信該男子的說話，隨對方離開。之後，該男子竟然將女童帶到公園一個殘廁，並將門鎖上，對女童上下其手，摸女童的手及腳部數分鐘，女童之後逃離公園及報警求助。警方接報經深入調查及翻查大量閉路電視影片，警方於昨晨11時許於旺角彌敦道一賓館內，拘捕涉案的56歲男子，他報稱無業，他現正被扣查。

旺角警區刑事調查隊第9隊案件主管譚嘉豪督察，今（23日）早上交代案情。（翁鈺輝攝）

據警方調查所知，被捕男子與受害女童並不認識，相信他在街上找目標隨機犯案。警方呼籲任何市民或其小朋友，如果遭遇任何上述類似事件，應該立即與警方聯絡，電話為3661 8716。譚嘉豪表示，根據本港法例第200章《刑事罪行條例》猥褻侵犯罪，一經定罪最高可處監禁10年，市民切勿以身試法。



今日（23日）中午，記者重返大角咀櫻桃街公園視察，公園內中午時間比較少人流，而發生非禮案件的公園殘廁，位於公園的中心位置。帶小朋友到公園的家長王女士表示，平時有與小朋友講，不要胡亂跟陌生人走，如果發生事情要通知家長，她稱平時不見上址有可疑人出沒，會提醒小朋友小心。