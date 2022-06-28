粉嶺公路撞車起火案│警拘4人涉危駕　網上認識相約飛車肇禍

粉嶺公路周一（27日）深夜發生嚴重車禍，據悉當時有數輛私家車在路上狂飆，其後兩車撞車起火，車上多名男女登上同行車輛逃去。除先前涉嫌報假案被捕的39歲姓楊男子外，警方追查後再拘捕多3名男子，他們涉嫌危險駕駛。據了解警方從報案人和網上車Cam片段鎖定4名被捕人，相信他們是透過網上社交媒體認識，然後相約粉嶺公路飛車。



▼意外後現場情況▼



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網上流傳一段有紀錄車速功能的行車記錄儀影片，拍下懷疑是事發時的情況。由於拍片車輛車速維持在時速200公里以上長達17秒，更一度高達212公里，公路兩側的景物向後飛逝而去，故懷疑是飆車車輛之一。

據了解，警方從報案人和網上車Cam片段鎖定4名涉嫌危險駕駛人士。經調查得知他們通過facebook 群組認識，其後展開行動以「危險駕駛」罪名，拘捕年齡介乎31歲至40歲男子，包括先前涉嫌報假案被捕的39歲姓楊男子。他們分別報稱任職運輸工人、司機及銷售員。

▼車Cam直擊粉嶺公路車禍經過▼



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車Cam片中可見，除拍片車輛之外，亦有其他同行車輛在其前方高速而行，其間不斷切線閃避其他車輛。當駛至近粉嶺牽晴間對開時，一輛沿右線而行的黑色私家車，企圖連切兩線至左線時，疑與中線其他車輛距離過近，駛入左線後突然失控，司機疑欲救車並扭右軚，最終連越兩線撞向右邊隔音屏及水馬，頓時火花四濺。此時一輛從後駛至的紅色私家車收掣不及，猛然撞飛黑色私家車，它墮地後隨即起火，一名男子立即下車逃生。拍片車輛的司機即時煞車，驚叫連連，粗口橫飛，更叫涉事車上的人盡快逃離起火現場， 「嘩，大X鑊！喂！走呀喂！」

事發於深夜約11時43分，兩輛私家車同沿粉嶺公路往九龍方向行駛，途至近粉嶺牽晴間對開時，兩車相撞，其中一車撞毀路邊水馬，繼而起火焚燒，全車陷入火海。消防花近20分鐘後將火救熄。車禍幸無釀傷亡，但涉事兩車司機均不知所終。在事發後15分鐘，警方接獲一名姓楊（39歲）男子報案，指其停泊於落馬洲牛潭尾路的座駕被盜，他被帶返現場調查後，警方相信他是涉案司機，懷疑報假案企圖混淆視聽，以涉嫌「誤導警務人員」將其拘捕扣查。

▼網民Jame Lai拍下私家車起火焚燒。▼

