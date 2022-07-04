北角碼頭兩職員墮海　另一同事跳海施救　最終消防救回3人

北角渡輪碼頭發生職員墮海意外。今日（4日）晚上近8時，一艘渡輪駛近碼頭泊岸期間，船上一名職員向碼頭一名同事拋纜繩以穩定船身，惟過程中懷疑海面海高浪急，其中一人不慎失重心，以致兩人雙雙意外墮海。碼頭另一職員見狀，奮不顧身立即跳入海中救人。消防員接報趕到，最後將3人救起，其中在船上墮海的職員受傷，幸他仍然清醒，須戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送院治理。另外兩人則無大礙，在場披上保暖氈，毋須送院。



警方表示，事發時一艘新渡輪在北角碼頭埋岸期間，2名分別姓吳（75歲）及姓蔡（61歲）男職員，懷疑意外失足，雙雙墮海；另1名姓杜（73歲）男同事見狀，慌忙跳落海救人。3人最終獲救，吳、杜二人均無受傷，毋須送院；惟蔡男頭、頸受傷，救起時陷於昏迷，送往東區醫院搶救後，回復清醒。

新渡輪就事件回應指，於今天晚上約7時45分，一艘新渡輪的租用船「聲威11」在靠泊北角碼頭後，「聲威11」船員在離開船隻登岸時不小心失足墮海，新渡輪碼頭職員及另一名「聲威11」船員見狀即奮不顧身跳入海中救人，而「聲威11」船長則通報公司及相關政府部門，最終三人在水警及消防協助下被救起。