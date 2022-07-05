北角渡輪職員墮海陷生死邊緣　兩消防輪流做心外壓救回一命

北角碼頭昨晚（4日）發生的驚險墮海意外，獲救的3名新渡輪職員中，其中1人一度陷於昏迷，幸最終逃離死神魔掌。事後網上流傳其獲救後的危急情況，可見該名男職員被救上消防艇後，一直毫無反應，徘徊生死邊緣之際，幸得2名消防員輪流不停為他做心外壓，並不停呼喚事主：「聽唔聽到？聽唔聽到我講嘢呀！」急救最少2分鐘後，消防協助他戴上氧氣罩，交由救護員將其送院，最終他回復清醒，撿回一命。



警方表示，意外發生於昨晚近8時，一艘新渡輪在北角碼頭埋岸期間，2名分別姓吳（75歲）及姓蔡（61歲）男職員，懷疑意外失足，雙雙墮海；另1名姓杜（73歲）男同事見狀，慌忙跳落海救人。3人最終獲救，吳、杜二人均無受傷，毋須送院；惟蔡男頭、頸受傷，救起時陷於昏迷，送往東區醫院搶救後，回復清醒。

新渡輪昨晚回覆查詢時指，事發時一艘新渡輪的租用船「聲威11」靠泊北角碼頭後，有船員離開船隻登岸時，不小心失足墮海，其同事見狀即奮不顧身跳入海中救人，而「聲威11」船長則通報公司及相關政府部門，最終3人在水警及消防協助下被救起。新渡輪管理層已向各人致以慰問及跟進其情況。