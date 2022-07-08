林青霞豪宅三級火｜灌救8小時終撲熄　煙火特遣隊出動評估風險

著名影星林青霞位於飛鵝山的11億元豪宅發生三級火。今日（8日）安達臣道9號至11號一間獨立屋起火，火勢猛烈，濃煙密佈。消防派出2隊煙帽隊及開動2條喉灌救，並協助18人疏散。火警中無人受傷，消防於今早8時40分7小時終於將火撲熄，火警歷時8小時。

消防處將今次火警升為三級，除派出坍塌搜救專隊到場，亦出動「煙火特遣隊」（CFBT），他們佩戴橙色頭盔及身穿橙色消防衣，屬消防處的建築物火警救援專家，主責在火場評估風險，如閃燃及塵爆等危機。每逢火警升至三級後，他們便要奉命出動，以往曾參與2019年屯門內河碼頭貨櫃火警及2016年淘大時昌迷你倉四級大火等。



翻查資料，煙火特遣隊於2011年3月成立，編制僅十多人，主管為助理消防區長級別，成員包括11名高級消防隊長及4名消防隊目所組成，成員會被分為3隊以24小時輪值制運作。據知加入煙火特遣隊最少需要3年經驗，他們平日在位於將軍澳百勝角的消防及救護學院，負責教授室內火警救援課程。

當發生三級火警時，煙火特遣隊便要出動，兩人一組與煙帽隊同袍共同進入火場，除了搜索救人外，室內煙火特遣隊還有一項主責，就是協助尋找火源，及評估火場內的火勢、物件等，會否構成閃燃、回燃、塵爆等風險。至於該隊戴上的橙色頭盔只是為識別之用，款式與煙帽隊所用的黃色頭盔無異。

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而消防處曾於2013年講解「煙火特遣隊」的作用，當時消防指煙火特遣隊由八鄉消防訓練學校室內煙火特性訓練組的教官組成，並非常設的前線滅火救援人員。他們除提供日常訓練外，亦會奉召參與三級或以上的樓宇火警，並進行滅火策略的檢討和研究。他們會按現場情況為現場主管提供技術支援及火場審查工作。如火警現場有迫切需要，煙火特遣隊會獲派進入火場進行滅火的工作。

當煙火特遣隊需要處理火警時，消防通訊中心會通知煙火特遣隊主管，該隊主管會立即趕往事故現場向現場主管報到。此外，消防通訊中心亦會立即通知八 鄉消防訓練學校，並安排煙火特遣隊專車從消防訓練學校運送有關裝備接載煙 火特遣隊成員到最接近火警現場的消防局集合。