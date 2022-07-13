海關截獲走私貨車檢$630萬違禁品　 包括1300件武器

香港海關今日披露，海關周一（11日）在深圳灣管制站檢獲一批懷疑受管制物品，包括約44.2公斤懷疑合成卡西酮（浴鹽）、約1300件斧、刀、劍、伸縮棍及鐵蓮花等懷疑違禁武器、約1萬件懷疑另類吸煙產品，以及約580懷疑偽冒名牌貨物，估計市值共約630萬元。



海關人員當日透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，在車上檢獲該批物品，遂把49歲的男司機拘捕。案件仍在調查中，被捕男子已獲准保釋候查。

海關指出，走私和販運毒品均屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

管有違禁武器亦屬違法，根據《火器及彈藥條例》，任何人無牌管有槍械，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁14年。根據《武器條例》，任何人管有違禁武器，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3年。

此外，進口另類吸煙產品或冒牌貨物均屬違法，根據《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反上述條例的活動。如需進一步查詢及投訴有關另類吸煙產品的事宜，市民可致電衞生署熱線2961 8823。