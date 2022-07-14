玩直立板石澳遇溺亡二級懲教助理　為人盡責孝順　上月健美賽奪冠

本周三（13日）在石澳玩直立板遇溺亡的26歲懲教署二級懲教助理陳昀煒，原是一名運動健將，不但擅長水上活動，入水能游、會划直立板，亦喜歡踢足球，更參與健身運動，擁有令人羨慕的健美身材，上月參加健美比賽獲得冠軍。他工作盡責，為人孝順，樂於助人，他突然遇意外身故，同事感惋惜。



陳昀煒擁有健碩身材。（YouTube頻道「Rock哥」影片截圖）

死者陳昀煒，26歲，為懲教署二級懲教助理，生前駐守赤柱監獄，主要工作是擔任在囚人士的體育教練。據悉，陳男平日熱愛運動，喜歡玩健身，擁有８塊腹肌、還有強勁的胸肌和臂彎，上月參加他參加一項健美比賽，獲得冠軍。

飛行服務隊直升機與水警輪曾在現場搜索。（陳傲淇攝）

陳男與另兩名友人於昨日（13日）下午在石澳進行水上活動，期間陳男玩「直立板」；兩名友人同划1雙人艇。他們由赤柱出發經過大潭灣前往土地灣，未料雙人艇抵達土地灣後，發現玩直立板的陳男不知所終，於下午3時40分報警求助。 救援人員海空搜索，包括消防船、水警及飛行服務隊直升機等先後趕到現場搜救，最終，在失蹤約8小時後，即昨日深夜11時20分，搜索人員在土地灣對開約100米海面，尋獲失蹤陳男的遺體。死者遺體由水警輪送往香港仔水警基地，再由黑箱車舁送殮房。死因有待驗屍後確定。