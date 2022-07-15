石硤尾外賣男駕電動滑板車　撞飛男童後不顧而去

石硤尾發生電動滑板車意外。事發今日（15日）傍晚6時許，一名男外賣員駕駛一輛電動滑板車，沿白田街前往白田邨方向，經過石硤尾邨美菖樓對開燈位時，撞飛一名正在過路的11歲男童，男童幸好並無大礙，右手及右腰均擦傷，輕傷送院治理。肇事男司機事後竟不顧而去，逃離現場。警方暫未拘捕任何人。



受傷男童爺爺表示，孫兒剛完成補習，由他接送離開，兩人途經上址時，行人燈綠燈仍「閃緊」，孫兒走到第二條線時，突然被一輛由年約30至40歲的本地男子所駕駛的電動滑板車撞倒。爺爺指「佢連人帶車 『嘭』一聲撞落我孫到，兩人趴係到（倒地）」。

他形容當時電動滑板車十分高速，孫兒因而被撞飛2至3米，其後外賣男起身撿回車，打算逃走。爺爺遂上前理論「你衝紅燈唔好走」，反被對方指責是孫兒衝紅燈，最終外賣男循原路逆線往深水埗方向逃去。有街坊事後在現場檢到一支手機，相信屬於肇事司機，現已交由警方調查。

警方早前表示，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。