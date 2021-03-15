三男女屯門馬路同騎電動滑板車　緊隨貨車尾　網民﹕好危險

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-15 20:47

於本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板均屬違法，惟網上今（15日）流傳圖片，可見屯門大興邨興泰樓對開的大方街，有青年一車三人騎乘同一部電動滑板車，男子負責操控電動滑板車，兩女則搭膊頭「排排企」。他們在馬路上行駛，更尾隨一輛貨車車尾，之後更「扒頭」駛上輕鐵路軌，在貨車旁駛過。

三人的行徑引起網民嘩然，直斥危險，指一旦滑板車車轆卡在輕鐵路軌時，隨時被尾隨車輛輾過，「如果車轆唔好彩攝左落條軌，而後面有車駛緊黎就......」、「好多無揸開車或唔識揸車既人，真係唔知馬路其實好危險，真係會死人」；有網民則把焦點放在電動滑板車上，指該車價格不菲，可作越野之用，並指該部動滑板車可進行改裝，經改裝後的車速會很快

根據運輸署資料，法例界定所有電動單車及電動滑板皆屬電單車，該類車輛不論大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌才可於道路上行駛。在本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板是非法的，即使該等車輛的動力能源沒有啟動。若駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款5000元及入獄3個月。

由於電動滑板車、電動平衡車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具日漸普及，政府於去年中探討如何合法試用電動可移動工具。而運輸署近月曾推出實地試用計劃，讓已登記市民在單車徑試行使用電動單車及電動滑板車，但要求參加者需持有私家車或電單車的正式駕駛執照，並需購買第三保。