海關破最大宗大麻花儲存案檢3000萬貨　被捕男涉去年大麻種植場案

香港海關發現有人利用村屋作大麻花儲存中心，於是採取行動，拘捕一名30歲男子，並檢獲159公斤大麻花，市值3000萬元，是海關有紀錄以來偵破最大宗大麻花儲存中心的案件。海關更揭發被捕男子與去年7月元朗八鄉村屋改裝大麻種植場案件有關，將加控栽種大麻植物罪。



海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮交代案情指，根據情報及深入調查，海關鎖定上水金錢村一個村屋地下單位，懷疑被人用作大麻花儲存中心。昨日（21日）海關人員見時機成熟，中午12時30分採取行動，見到一名30歲男子從該單位步出，人員遂上前截查，並在他手挽的紙袋內發現1公斤懷疑大麻花，隨即將他拘捕及押返單位搜查。人員隨後在單位內再檢獲158公斤懷疑大麻花。行動中，海關總共檢獲159斤大麻花，市值約3000萬元，是海關有紀錄以來偵破最大宗大麻花儲存中心的案件。被捕男子報稱無業，負責看倉，將被控兩項販運危險藥物罪。

海關跟進調查，再經DNA及指模核對，證實被捕男子亦牽涉2021年7月18日元朗八鄉村屋改裝大麻種植場的案件，當時海關檢獲40公斤大麻植物。海關於是加控被捕男子栽種大麻植物罪。案件將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。

方向榮指，海關發現檢獲大麻花的數量每年均以倍數增加，2020年1至7月檢獲16.6公斤，2021年1至7月檢獲83.3公斤，2022年1至7月則檢獲291公斤，今年檢獲的數量比去年增長2.5倍。海關相信檢獲大麻花的數量上升，是因為大麻比較受年青人歡迎，而且價格比其他毒品便宜，有利於年青人購買。海關指不論吸食、管有、販運或栽種大麻，均會觸犯《危險藥物條例》，提醒市民切勿以身試法。