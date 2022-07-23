蛇匪被擒｜疑犯為患屯門掃管笏村多年　村長聞落網大喜：有覺好眠

在元朗橫台山企圖爆竊失手被擒的46歲竊匪，原是一名惡貫滿盈的狡賊，為患屯門掃管笏村多年，由於他熟悉村內環境，多次爆竊村屋飽掠而去，其盜行雖已驚動警方，村民也將閉路電視片段公開緝盜，無奈賊人神出鬼沒，一直逍遙法外，令村民寢食不安，如今事敗落網，村長稱可鬆一口氣。



掃管笏村分為李屋村、陳屋村及程屋村，其中李屋村為爆竊重災區，村代表李先生得知竊匪落網，直言：「有覺好眠」，並指掃管笏村約有500戶，每年至少發生5宗爆竊案，他形容竊匪非常狡猾，若有風吹草動，馬上逃走。由於爆竊案猖獗，去年從天后廟至燒烤場加裝天眼，村內又成立互助委員會，村民自發夜間巡邏，留意有否可疑人士出沒，並成立掃管笏村WhatsApp群組互相照應，令爆竊情況有所改善。

被捕男子姓黃（46歲），內地人，非法來港。據悉，疑犯行事謹慎，日間假扮裝修工及收賣佬入村踩線，夜晚凌晨出沒，2017年起，開始為患掃管笏村，被閉路電視拍到深夜出沒的片段，第一條短片攝於2018年4月15日，片中賊人戴着帽及手套，查看村民擺放門口的東西，後來疑發現有閉路電視，馬上轉身離去。

上載者帖文上寫道：「據村民所講，依個大賊已經喺村內犯案接近一年，發生過多次劫案， 亦有報警處理，但可惜至今仍未捉到個賊」，該村民續稱，由於村民曾經遺失現金，所以安裝天眼，「點知真係影到有賊出現」，並指村內環境四通八達，又靠近山，警察好難捉人。

2018年5月31日凌晨3時許，賊人再度出動，亦被天眼拍到其蹤影，村民網上寫道：「當時大賊身穿黑衫黑褲，睇上去應該有6呎幾高，正打算爬入二樓露台，村民發現即時報警，可惜過程太張揚，大賊知道被發現亦即刻逃走。」

同年6月17日，賊人再夜探掃管笏村，躡手躡腳走過大坑渠：「途經燈光火著嘅屋門前，即刻急步走過，而屋內居民見閘門外有可疑人影鬼祟急步經過，立即跟出去睇睇，但已不見蹤影……事後亦已報警，可惜仍然係捉唔到人。」

今年5月5日，村內天眼再拍到賊人出沒。

最近一次被拍到於今年5月5日凌晨3時許，當時賊人在村內徘徊，村民截圖放上網，呼籲：「各位村民要小心提防！鎖好門窗！檢查CCTV！鄰里互相照應！」