警方西九龍打擊非法賽車　設路障截車拘11男　揭5私家車非法改裝

警方西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於上周五起一連兩天（22及23日）在區內進行打擊非法賽車、超速駕駛、違反車輛構造及保養等違規行為的行動，並在區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動中，警員共拘捕10名本地男子及1名非華裔男子，年齡介乎19歲至47歲。當中有6名本地男子及1名非華裔男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，4名本地男子因涉嫌「狂亂駕駛」、「危險駕駛」、「擅取交通工具」、「藏毒」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。



部份被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。另一名23歲本地男子現正被扣留調查。此外，警員於行動期間發現共5輛私家車懷疑曾非法改裝。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：懸掛系統、「死氣喉」、軚盤及擋風玻璃等。有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心待進一步檢驗。另外，警員亦向8輛車發出欠妥車輛報告。

警員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，行動期間偵察到136輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

警方強調，酒後駕駛及非法改裝車輛不但違法，更對司機及其他道路使用者構成危險。警方會繼續嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。