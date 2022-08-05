海關暑假加強堵截大麻　兩個月內破38宗案拘7人

海關於暑假期間加強堵截大麻，過去兩個月內破獲38宗案拘捕7人。海關表示，有關案件有35宗為空運毒品到香港，另3宗為海關人員於市內搗破的案件，本年至今檢獲大麻類毒品總值4,600萬元。海關指，由於大麻有獨特的氣味，毒販會用真空方式及外層物料處理，再假裝成其他物品的走私方式，包括將毒品混入茶葉及衣服等物品內，從而逃避海關人員的追查。



海關總結2022年6-7月破獲的大麻案件及執法成效，海關毒品調查科機場調查組高級調查主任曾慶鈴，以及機場科空運貨物第二組高級督察劉子俊總結案件。（黃偉民攝）

機場科空運貨物第二組高級督察劉子俊，今（5日）早交代案情指，暑假期間海關加強執法堵截大麻類毒品，過去兩個月海關破獲35宗大麻類毒品案件，檢獲123公斤市值約4,600萬元。與去年同期的11宗同類案件相比，增幅超過2倍，另外與去年同期的61公斤大麻毒品，今次升幅超過1倍及市值增幅超過6倍。今次檢獲毒品包括大麻花、大麻草及大麻樹枝，重約36公斤佔整體大麻類毒品的70%，其餘為四氫大麻酚（即THC）的毒品包括糖果及精油等物品，重約36公斤佔整體大麻類毒品的30%。

劉子俊指就毒品重量而言，部份檢獲的毒品只有數克，並混雜於大量食品及衣服內，增加海關人員檢查的難度。相反，有部份檢獲的證物超過10公斤以上，但沒有花巧的方法作掩藏，只是用虛報方式「搏大霧」，由此可見大麻毒品的重量及收藏方式，存有很大的差異。劉續指，不法分子為了逃避海關的搜捕，利用五花百門的方式收藏。由於大麻有獨特的氣味，毒販會用真空方式及外層物料處理，再假裝成其他物品的走私方式，包括將毒品混入茶葉及衣服等物品內，企圖魚目混珠。

（黃偉民攝）

海關於一個由加拿大進口，報稱是健康產品的空運貨物內，檢獲約2.8公斤大麻花，毒品被人抽真空再放入藥材內，用藥材濃烈的氣味及相似的外表作掩飾。另一單案件為，海關於一個報稱由南非進口、報稱運埋縫紉線的貨物內，檢獲4.9公斤大麻花，毒販將毒品用錫紙包好，再放在線轆的中心位置，最後放上正當的縫紉線，並且用膠袋包好，企圖掩藏大麻的氣味。

仍有一單案件為，海關人員於一個美國進口、報稱是衣物的空運貨物內，檢獲約2.8公斤大麻花，毒販將6包已經抽真空的大麻花，放入6個黑色的密封袋子內掩藏大麻的氣味，再以衣物簡單包裹，並無加任何花巧的包裝。劉子俊指，海關人員透過大數據分析，鎖定高風險的貨物及處理正常商務。過去兩個月，海關機場科成功堵截大量增加的大麻類毒品，同時持續提供高效的清關服務。

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海關毒品調查科機場調查組高級調查主任曾慶鈴表示，暑假期間海關加強執法堵截大麻類毒品，今年檢獲毒品數字由去年16宗升至今年38宗，大麻檢獲數字由140公斤升至291公斤，升幅是1.1倍，毒品升幅數量為1.4倍。今年至今檢獲大麻類毒品總值為4,600萬元。

以上案件海關合共拘捕7人，年齡介乎18歲至36歲，空運到香港的案件有35宗，另外3宗為海關毒品調查科探員於市內搗破的案件，包括7月於內搗破、歷來最大宗的大麻花儲存中心案件，檢獲159公斤大麻花。另外兩宗為於市內尋獲的7公斤及2公斤的大麻花案件，上述案件毒品主要來自北美國家。

根據統計數字，香港吸食大麻的人數有上升趨勢，於去年21歲以下吸大麻的青少年有 483人，較2020年的326人高出48%。至2019年開始大麻已經是青少年最主要的吸食毒品。近年本地市場有大量大麻二酚（CBD）產品，當中檢驗出有四氫大麻酚（THC），海關採取行動檢獲有關的危險藥物。

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曾慶鈴表示，今年首7個月，海關合共檢取27,425件含有四氫大麻酚（即THC）的大麻二酚（CBD）產品，拘捕12人，比較同期上升14倍及11倍。於當中檢驗的3,000件產品中，接近2,400件即接近八成產品，是含有危險藥物四氫大麻酚（THC）。

根據政府化驗所的科學意見，即使市面上標籤是純大麻二酚（CBD）產品，極有可能含四氫大麻酚（THC）成份。而微量的含四氫大麻酚（THC）亦有可能引起人體的不良反應，長期吸入會影響心理負擔及依賴，嚴重影響健康。有見及此，有關部門提交建議管制大麻二酚（CBD）產品，如有關法例生效，大麻二酚會成為危險藥物並受到條例管制，無論是管有、售賣及轉售都會被禁止。