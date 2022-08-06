國安公署保安室軍裝警「蛇王」睡覺　消息指涉事警已遞信辭職

警隊早前爆出當值警員「蛇王」睡覺事件，一名軍裝巡邏警員被揭發在當值期間，於現為國安公署臨時辦公大樓的銅鑼灣維景酒店保安室內偷懶睡覺，並把佩槍等裝備放在枱上。消息指，該名涉事軍裝警員入職三年多，昨日以私人原因為由遞信辭職。



網上早前流傳一後影片揭發上述事件，片段疑攝於銅鑼灣道148號維景酒店一間保安室，位處酒店室內停車場對開，保安室有枱凳和一樽樽水，一般由保安員使用。片段中，一名拍攝者從停車場行入保安室，當時保安室還有一名疑似保安員坐在沙發上，靠近長枱一邊，一名軍裝警員把三張凳當作臨時床，除鞋大字形躺在凳上，身上裝備放在枱上，包括佩槍、伸縮警棍及對講機等，片中該警員似未睡着，其間曾整理條褲。

《警察（紀律）規例》內列明違紀行為，以規限督察級以下的警務人員，當中包括沒有許可或妥善因由而擅離職守、當值時睡覺、 疏於職守或忽視命令等。倘有警務人員被發現涉及上述違紀行為，則會面臨紀律聆訊。

警方早前回覆查詢指，警方收到舉報後，已立即向相關涉事人員作出紀律調查。警方一向對人員之行為及紀律有嚴格規管，若發現任何違反紀律規定之行為，必定嚴肅跟進，秉公辦理。消息指，該名警員於事發後被調往內勤職務及不准攜佩槍，至昨日（5日），他向上級遞信辭職。