筲箕灣血案｜疑因數千萬投資糾紛行兇　警拘4人包括刀手及策劃者

筲箕灣上周二（2日）發生街頭斬人血案，一名活躍於東區、綽號「肥標」的14K頭目，與59歲姓黃男職員及司機返回麻雀館途中，遭3名刀手襲擊，黃男被斬10多刀多處受傷。

警方經調查後，拘捕4名涉嫌串謀傷人的男子，部分人士有黑社會背景，據悉包括刀手及策劃者，事件相信涉及近數千萬元投資糾紛。



警方以「串謀傷人」罪拘捕4名男子，年齡介乎25至63歲。（梁偉權攝）

據了解，遇襲受傷的59歲姓黃男職員為麻雀館合夥人，案發當日與經營該間麻雀館的黑幫14K頭目「肥標」，乘司機駕駛的私家車返回麻雀館。閉路電視拍得私家車於耀興道西行轉入麻雀館後巷附近的無名路，3人先後下車，此時3名刀手乘私家車駛至，下車衝前追斬，司機見狀即時逃跑，「肥標」亦即時縮回車廂及關上車門，黃男頓成目標被刀手狂斬10多刀，歷時約5秒，刀手其後登上同黨駕駛的接應車逃走。

眼直擊斬人全經過▼



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據悉黃男雖有14K背景，但近年已沒有接觸江湖事，亦無與人結怨，而司機亦僅為受僱工作，故相信刀手的目標原為「肥標」。另外「肥標」早前曾被指捲入一宗逾千萬元金融股票投資糾紛，去年9月及11月，其兩名門生先後遭刀手伏擊斬傷。

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警拘4男包括刀手及策劃者

港島總區刑事部署理警司何恩傑今日交代案件，案發於8月2日下午約3時，一名59歲男麻雀館職員，於返回麻雀館期間，遭3名蒙面男子持刀襲擊，手、腳及背部多處刀傷，刀手其後登上接應賊車逃去。傷者經治療後幸無大恙並已出院。

警方十分重視案件，反三合會行動組接手調查並追查閉路電視後，相信事件起因涉及金錢糾紛，亦鎖定策劃襲擊人士身份。港區總區刑事部今早於多區進行拘捕行動，以「串謀傷人」罪拘捕4名男子，年齡介乎25至63歲，部份被捕人士有黑社會背景，他們分別報稱任職地盤工、私人司機及無業。行動仍在進行中，警方不排除會拘捕更多人。

被問到男傷者是否因「誤中副車」受襲，何恩傑指為警方調查方向之一，警方不排除任何可能性。據了解，被捕人士分別報稱為建築工人、司機及無業，案中角色包括刀手、「睇水」及策劃者，事件估計與麻雀館無關，而是涉及案中人士投資糾紛，金額達數千萬。

港島總區刑事部署理警司何恩傑指，事件起因相信涉及金錢糾紛。（梁偉權攝）

何恩傑又指，打擊暴力罪行及三合會活動為警務處處長首要行動項目，警方將繼續不遺餘力地打擊有關活動，並重申傷人屬嚴重罪行，最高刑罰可判處終身監禁。他又呼籲如市民有與案件相關的資料提供，請致電28607855與港島總區反三合會行動組第一隊聯絡。