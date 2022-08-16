九龍灣持牌倉洩漏危險品乙酸　消防及時疏散工人無人傷

消防處昨日（15日）傍晚6時許接報，指九龍灣啟興道7號一個持牌危險品儲存倉，發現有化學物品洩漏，消防員於晚上6時36分抵達現場，並出動28輛消防車及救護車，出動112名消防員及救護員，派出消防處危害物質事故支援隊到場。人員於危險品儲存倉4樓位置，發現3桶、每桶載有250公升乙酸的容器出現洩漏，消防將相關危險品放入防化桶，再交予環保署跟進，事件中有8名工作人員被帶到安全地方，無人受傷。



昨日（15日）晚上6時32分，九龍灣啟興道7號一個持牌危險品儲存倉有化學物品洩漏。

消防處助理消防區長梁煒烽今日(16日)交代事件時表示，肇事位置是一個6層高的持牌危險品倉庫，而該批乙酸屬第5.2類危險品，為液體及傳出刺鼻氣味，如果大量吸入會對人體造成傷害，消防員作出風險評估及進行通風和止漏等工作，人員將危險品放入防化桶，並交由環保署跟進，事件中有8名員工被帶到安全地方，沒有人受傷。



梁指，由於上址存放大量危險品，而危險物容器比較大及重，人員需要逐一移動及檢查，確保沒有出現洩漏。人員經調查後，發現桶的表面有裂縫，導致裂縫出現原因仍有待調查。危害物質事故支援隊高級消防隊長梁灝瑜稱，消防員有用儀器進行監測氣味濃度，外圍位置已經是安全水平，有關工作可集中於倉庫內。