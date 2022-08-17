警打擊telegram販毒拘22人　其中一名通緝犯寓所冒煙傳大麻味斷正

警方針對網上毒品交易行動「逸浪」收網，部分警員喬裝買家在社交平台telegram鎖定大麻拆家，以「販運危險藥物」或「管有危險藥物」等罪拘捕22人，當中6名被捕人未成年。警方指俗稱「腳」的網上毒品賣家，多數由朋友介紹參與工作，每次報酬50至100元不等，視乎毒品份量而定。



其中一名23歲男被捕人因網上販毒早前被警方鎖定，其位於荃灣「全城匯」的單位周一（15日）冒煙，傳出大麻氣味，當場被捕。



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東九龍總區刑事部總督察（毒品調查）何啟豪指警方針對網上平台進行的毒品交易，策劃名為「逸浪」的執法行動，今年5月起總區特別職務隊人員喬裝毒品買家，在社交媒體telegram上向毒品拆家購買大麻類毒品。從多次交易中警方成功檢獲超過200克大麻花，以及超過100克大麻油。經過深入調查，警方鎖定一個相信是大麻倉庫的目標單位，其後在2022年8月12日至16日一連5日，東九龍總區就「逸浪」行動收網。

鎖定23歲男子 其荃灣單位火警傳大麻味而被捕

8月12日星期五中午，東九龍總區特別職務隊突擊搜查一個位於牛頭角工廠大廈的一個目標單位，在單位內檢獲大約3公斤大麻花，並在現場以「販運危險藥物」拘捕一名32歲本地男子，男子較早前已被落案起訴。

直至現時為止，警方一共拘捕了22人，包括18男4女，年齡介乎15至34歲，罪名包括「販運危險藥物」或「管有危險藥物」。其中一名23歲被捕男子，在被捕前，其所處的大河道「全城匯」單位，周一（15日）晚上8時30分冒出濃煙，傳出疑似大麻的氣味。

警員接報到場調查及搜查單位，檢獲約2.9公斤大麻花、一批包裝工具及3個電子磅，在單位廚房內亦發現少量被燒焦的大麻花。警方到場發現，單位內的23歲男子為「逸浪」行動其中一名涉網上販毒被通緝的人士。目前他涉嫌販運危險藥物被捕，正被扣留調查。

何啟豪指出毒販以金錢利誘有吸毒習慣的人士運毒，躲於背後謀利。總結整個行動檢獲超過6公斤懷疑大麻類毒品，市值超過120萬元。現時22名被捕人當中，有14個是20歲或以下年青人，有6個更是未成年人士。可見年青人守法意識薄弱，情況令人關注。

東九龍總區特別職務隊主管高級督察李啟銘表示，警方留意到近年吸食大麻的人數有上升趨勢，特別是年青人升幅顯著。單是過去的7月，就警方偵緝的毒品案當中，超過6成21歲以下的被捕人士與大麻毒品有關。毒販利用社交媒體販賣毒品，利用大麻相關的關鍵字或者標籤（hashtag）例如「#420」，或者設立一些群組招攬成員及張貼大麻資訊，再私訊群組成員作交易。

警方相信吸食大麻人數有上升趨勢，是因為年青人對大麻存有誤解。近年有西方國家將消遣用大麻合法化，令年青人誤以為大麻對身體傷害不大，甚至美化大麻可以抗壓或者抗抑鬱。警方強調大麻是毒品，其衍生物亦受到法例監管，將繼續透過宣傳教育及情報主導方式主動打擊大麻案件。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒表示警方十分關注青少年犯罪，設立「青興」（VALUE）行動為10至18歲以下人士提供社區支援，培育青少年價值觀，聯同不同持份者包括家長、學校、非政府組織，以及其他政府部門等，藉着參與不同正向活動，多管齊下，增加守法意識。行動將舉辦一系列活動包括挑戰訓練營，中式步操等，為青少年提供不同學習經歷。