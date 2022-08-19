天眼直擊│尖沙咀「名人站」男賊扮客搶3隻勞力士　職員追截不果

尖沙咀名人鐘錶珠寶「名人站」昨晚（18日）發生搶劫案，一名男賊假扮客人進入店內，要求職員取出3隻總值約94萬勞力士名錶，其後乘機搶走手錶並登上接應私家車逃去。閉路電視片段拍得事件經過，男賊當時於櫃檯前突然奪錶而逃，職員追出並嘗試拉住男賊，惟未能成功阻止男賊登車逃離。



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閉路電視片段拍得事件經過，當時一名職員於櫃檯前招待該名身穿白色恤衫、假扮客人的男賊，男賊手中持有相信為其中一隻被盜手錶，疑趁職員未有為意突然奪門而出，兩名職員即時追出。男賊一度跑向漢口道方向，其後發現接應的灰色私家車已停於門前，隨即調頭上車，一名職員上前嘗試拉住男賊，惟未能阻止私家車向彌敦道方向逃離。

現場為漢口道55號名人鐘錶珠寶「名人站」。（梁偉權攝）

被賊人搶去3隻手錶總值約94萬元，事件中一名38歲男職員曾嘗試追截賊人不果，並弄傷手部，其後賊人登上私家車逃去。職員經檢查後毋須送院。警方將案件列作盜竊，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕，正追緝一名約1.7米高，案發時身穿白色上衣、灰色褲及黑色鞋的男疑犯，及涉案男司機。據了解，被盜名錶包括兩隻分別價值48萬及33.5萬的勞力士地通拿手錶，以及一隻價值約12.6萬的勞力士Yacht-Master手錶。