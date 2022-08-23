粉嶺軍地北村食品倉三級火　事隔半月未完成清理　滋生蚊蟲傳惡臭

粉嶺軍地北村一個食品貨倉本月3日發生三級火，一名內地職員葬身火場。火災發生超過20日，有關搜救工作至今仍未結束。《香港01》接獲投訴，指清拆工人自本月7日進入火場至今已兩周，連日清空雜物，以供搜救人員搜索。但由於天氣反覆，時而烈日時而暴雨，場內大量食品腐毀，滋生蚊蟲，蟑螂老鼠亂竄，形容「一揭開紙皮，成千隻烏蠅嬲住啲蝦醬」，而且惡臭擾民，即使戴口罩亦難以隔絕。他更聞悉有工人頭暈、作嘔及喉嚨乾涸，上周五（19日）到急症室求醫。他希望政府協助早日清理火場，改善該區的環境衞生情況。

消防處回覆指，由於倉庫部份結構在火災後已倒塌或呈不穩妥情況，搜救及調查工作仍然繼續，已聯同屋宇署制定拆卸方案，才入內進行徹底搜索。而肇事倉庫內有大量已受污染的糧油食品，衍生環境衞生問題，已轉交食環署跟進。



火場至今仍未解封，場內放有大量氣樽，據悉消防員仍進行搜索工作。（梁偉權攝）

現場為一間貿易公司租用，擺放海鮮及糧油食品的貨倉，上周六（20日）所見，火場仍未解封，有警員在場戒備，四周可見有烏蠅飛舞，場外亦能聞到臭味。據悉，由於火場仍有危險，而且有個人財物，故警方繼續派員看守。據報料人士透露，數名清拆工人於本月7日入場清理雜物，每當清空小部份地方後，消防員便會入內搜索，惟因火場存有倒塌風險，故消防員一直未敢深入其中，故至今搜索工作仍未結束。

他續指，過去兩周，火場內存放的食品逐漸腐爛，惹來成千上萬的烏蠅、蟑螂、老鼠，而且傳出濃烈惡臭，直言「好污糟、好恐怖」。他亦提及場內存放大量氣樽，不清楚是否有裝載任何氣體，擔心清拆期間會發生意外，「人咁高啲氣樽，唔知咩嚟，驚入面有氣，一陣好似炮彈咁飛出嚟，命都冇呀！」據悉，有3名工人即使佩戴N95口罩，不斷噴灑蚊水，仍難以隔絕臭氣，因而身體不適，上周五（19日）要到急症室求醫，而火場翌日需暫時停工。他直言現場環境衞生差劣，希望政府部門協助清理火場，改善衞生情況。

消防處於火警當日進行記者會交代案情，指人員於火場貨倉地下位置發現一具男性的燒焦屍體，據悉遺體已於當日由仵工舁走。消防處當日亦指，消防需要等待火場結構安全後，才可以進入火場深入調查。

搜救工作仍未結束 消防聯同屋宇署拆卸倉庫

消防署回覆《香港01》表示，消防人員當日於其中一個倉庫發現一具男性屍體，並已即時移交警方處理。為確保火場內沒有其他人士被困，消防人員曾以不同的搜救方式進行搜索工作，包括出動滅火機械人、無人飛行器系統、坍塌搜救專隊及搜索犬等，但因倉庫部份結構在火災後已倒塌或呈不穩妥情況，消防人員需要額外時間架設臨時支架，才可展開初步搜救及調查工作。

由於涉事倉庫的環境和間隔複雜、存放大量貨物及有潛在倒塌的危險，為了加快搜索調查的工作及避免影響附近居民的日常生活，消防處已聯同屋宇署制定相關搜索調查及拆卸方案，當中主要由屋宇署安排承辦商運送大型拆卸機械，將有關倉庫需進行搜索行動的部份分階段清拆，而消防人員則按階段進入拆卸部份進行徹底搜索及調查。

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倉內存放大量糧油食品 已通知衞生署防治蟲鼠

消防處續指，由於涉事倉庫內有大量已受污染的糧油食品，以及其衍生的環境衞生問題，消防處已轉介食物環境衞生署派員到現場進行視察，評估環境衞生情況及在合適地點進行相關防治蟲鼠工作。

另外，消防人員在倉庫發現有一批懷疑壓縮氣瓶，經調查後證實所有氣瓶均沒有盛載任何危險品。屋宇署曾派員視察，認為有關倉庫部份結構已倒塌，若進入有關範圍進行搜索工作可能有潛在風險，因此在有關部份拆卸後才能進入火場審視。

食環署則指，於本月19日曾應相關部門要求，於查詢所指合適地點及附近公眾地方進行防治蟲鼠工作。食環署人員在有關地點視察時發現有蒼蠅滋生，已即時安排防治蟲鼠承辦商人員噴灑除害劑。至22日覆查時，發現蠅患情況已有明顯改善。儘管如此，食環署會繼續在有關地點一帶的公眾地方加強防治蟲鼠工作。食環署會繼續留意現場情況，如有需要會繼續向相關部門提供適切協助。

▼事發當日火場情況▼

