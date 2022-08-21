女足#MeToo│體壇爆性侵有前科　「欄后」呂麗瑤案最轟動

香港女子足球代表隊兩名現役及退役成員，報稱遭一名女足代表隊男助理教練非禮，事件震撼體育界。過去本港體壇亦揭發同類#MeToo事件，最轟動是香港著名跨欄運動員呂麗瑤，於2017年11月自揭約10年前被中學課外活動的教練性侵犯，涉事教練事後被捕及控以非禮罪，但經審訊後被判罪名不成立。另外長跑紀錄保持者兼長跑教練紀嘉文亦曾於2020年捲入懷疑性侵醜聞，惟事後香港業餘田徑總會沒收到受害人投訴，警方亦沒向紀嘉文展開調查。



人稱「欄后」的呂麗瑤，是首名響應歐美「#metoo」運動的香港運動員，她曾於2017年11月30日凌晨，即她23歲生日當天，在Facebook張貼一張手持hashtag「#METOO」的相片，並撰文公開自己在10多年前就讀中學時，遭前教練性侵犯的經歷。她指當年在參加學校的課外活動認識前教練Y，因相信對方的專業，答應教練的邀請到其家中接受按摩放鬆肌肉，沒想到被教練撫摸私處。她解釋事隔多年公開事件，是希望喚起公眾對兒童性侵犯的關注，並鼓勵其他不幸受害者勇敢站出來。

「欄后」呂麗瑤曾於2017年自揭就讀中學時遭教練性侵。（資料圖片）

事件曝光後，涉事教練被捕及被起訴控以非禮罪，案件於2018年5月開審。至同年11月16日，裁判官練錦鴻以證人供詞有疑點為由，裁定被告罪名不成立，涉事教練獲撤銷控罪。不過法官亦重申，法庭的決定必須依據證據，而決定本身或非反映事實的全部，不希望是次判決對#MeToo運動帶來負面影響。

紀嘉文曾被多名女性指控非禮，甚至企圖強姦。（資料圖片）

此外，長跑教練紀嘉文亦曾於2020年11月，被多名女性在社交平台匿名指控「摸胸」非禮，甚至企圖強姦。受害人包括其跑會女學員、女跑手和女運動員，匿名者聲稱當中牽涉受害者逾100人。同月17日，紀嘉文在facebook專頁發文道歉，指出自己「以往沒認真處理感情問題」 ，但未有直接回應性侵指控。雖然香港業餘田徑總會曾發聲明，呼籲受害者切勿啞忍，並可向總會或警方求助，但事後總會沒收到任何疑似受害人投訴，警方亦沒就事件向紀嘉文展開任何調查。