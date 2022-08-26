警放蛇搗灣仔、銅鑼灣樓上按摩院淫窟　拘45人票控16嫖客

警方今日進行代號「驅霆」及「犁庭掃穴」、打擊由黑社會集團操控賣淫活動，於灣仔及銅鑼灣搗破9間以樓上按摩院作招徠的賣淫場所，拘捕45人包括9名管理人及36名性工作者，另外16名男嫖客因無戴口罩及掃「安心出行」被票控。



警方拘捕45人包括9名管理人及36名性工作者。（陳浩然攝）

灣仔警區刑事總督察何兆東指今次行動為繼去年7月及12月的第3浪大型行動，打擊由黑社會集團操控、以樓上按摩院作招徠的賣淫場所，共拘捕2男43女，年齡介乎29至71歲，涉嫌「協助經營賣淫場所」及「經營賣淫場所」，另外16名男子涉嫌違反《預防及控制疾病規例》被票控。

反三合會行動組第一隊主管蔡偉橋督察指，警方調查發現有黑社會集團，操控活躍於灣仔及銅鑼灣區賣淫集團，警方經過兩輪放蛇行動，今日（26日）聯同入境處人員搗破9間賣淫場所，拘捕43女2男，年齡介乎29至71歲，涉嫌「經營賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」，另外發現16名男嫖客，年齡介乎21至55歲，涉嫌於場內無戴口罩及掃「安心出行」，違反《預防及控制疾病規例》被票控。

被捕人士當中包括7女2男管理人，警方調查相信他們利用加密通訊軟件例如Telegram及Wechat招攬客人，安排性工作者接客及收取肉金。另外被捕36名本地性工作者，涉嫌於場內提供性服務及負責打理場內衛生。警方行動中檢獲13萬元相信為犯罪得益、閉路電視、商業登記證、數簿、安全套及潤滑劑等。

灣仔警區刑事總督察何兆東（中）、反三合會行動組第一隊主管蔡偉橋督察（右）及反三合會行動組第二隊主管陳梓銓督察（左）。（陳浩然攝）

反三合會行動組第二隊主管陳梓銓督察指，涉案賣淫場所隱藏於舊式商住單位，衛生情況惡劣，通風不流通，技師、性工作者及嫖客均無戴口罩，感染風險相當大，技師亦無消毒曾使用的工具及場內範圍。陳梓銓又呼籲業主、租客不能置身事外，法例規定場所擁有人、租客或代理人，如知道場所即將或被用作賣淫用途，同樣干犯法例，最高可判監7年。

何兆東指現時每日確診數字達7千至8千宗，仍有不法分子於樓上處所大規模進行賣淫活動，對此強力譴責，警方會繼續打擊不法事務，另外亦會研究針對涉事業主租客採取相應執法行動。